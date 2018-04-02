Адвокат активиста: Дело в отношении организатора акции против свалки мусора в Волоколамске сфабриковано

Дело в отношении организатора акции против свалки мусора в Волоколамске Артема Любимова, который был по решению суда арестован на 15 суток за неповиновение полиции, сфабриковано. Доказательство невиновности А.Любимова зафиксировано на видеозаписи, однако суд не обратил на этот факт никакого внимания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат активиста Денис Кунаев.

«Мы пришли к выводу, что это дело сфабриковано с самого начала: Артем Любимов не совершал никаких противоправных действий, которые могли бы повлечь административную ответственность, это подтверждается, в том числе, видеозаписью, которая приобщена к материалам дела», — сказал он.

По словам адвоката А.Любимова, протокол сотрудников полиции не соответствует реальности, что видно при изучении видеозаписи. Он также отметил, что есть нестыковки и во времени составления документов: в рапортах сотрудники розыска ссылаются на медицинское освидетельствование А.Любимова, которое произошло только на следующий день.

«На записи видно, что Артем спокойно выходит из машины к людям в штатском. Они не представились, не показали удостоверения, между тем он им отдает паспорт, нормально с ними разговаривает, на предложение поехать в отделение полиции соглашается, добровольно садится в машину. А в рапортах, которые составили сотрудники полиции, говорится, что он размахивал руками, пытался убежать, нецензурно матерился, отказался предоставить паспорт», — отметил адвокат.

Д.Кунаев также подчеркнул, что в суде при этом сотрудник полиции подтвердил, что паспорт А.Любимова ему передали сотрудники уголовного розыска.

А.Любимову была вменена ст.19.3 ч.1 КоАП РФ — «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». Дело рассматривал Истринский городской суд.