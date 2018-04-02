Третий матч хоккейного полуфинала Кубка Гагарина пройдет сегодня в Москве
Встретятся армейские коллективы Москвы и Санкт-Петербурга.
Полуфинал на Западе окрестили досрочным финалом турнира задолго до старта плей-офф. И первые два матча в Санкт-Петербурге уверенность эту лишь упрочили. Хоккеисты СКА и ЦСКА показывают хоккей экстра-класса.
Напомним, что пока счет в серии равный – 1-1. И преимущество своей площадки теперь на стороне ЦСКА.
Подопечным Игоря Никитина удаётся стойко выдерживать меньшинство: из шести попыток хоккеисты СКА сумели реализовать численный перевес лишь однажды. А вот главной кадровой потерей у москвичей станет отсутствие в сегодняшнем матче форварда Ивана Телегина, получившего травму во второй встрече.
Третья игра между СКА и ЦСКА начнется в Москве 19.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.
Комментарии1
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monik_7 02 апреля 2018 | 19:46
Вот так и надо: ладком и мирком. между собой свой российский мячик гонять, в своих бутсах, на своей травке, со своими игроками и тренерами, со своим Мутько. А не лезть с натовцами на их полях бегать и позориться.