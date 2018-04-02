Третий матч хоккейного полуфинала Кубка Гагарина пройдет сегодня в Москве

Встретятся армейские коллективы Москвы и Санкт-Петербурга.

Полуфинал на Западе окрестили досрочным финалом турнира задолго до старта плей-офф. И первые два матча в Санкт-Петербурге уверенность эту лишь упрочили. Хоккеисты СКА и ЦСКА показывают хоккей экстра-класса.

Напомним, что пока счет в серии равный – 1-1. И преимущество своей площадки теперь на стороне ЦСКА.

Подопечным Игоря Никитина удаётся стойко выдерживать меньшинство: из шести попыток хоккеисты СКА сумели реализовать численный перевес лишь однажды. А вот главной кадровой потерей у москвичей станет отсутствие в сегодняшнем матче форварда Ивана Телегина, получившего травму во второй встрече.

Третья игра между СКА и ЦСКА начнется в Москве 19.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.