Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского переведут маломестную камеру

Произойти это может уже сегодня.

Решение было принято после обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. По ее словам, во ФСИН рассмотрели документ со всей серьезностью и обещали перевести Алексея Малобродского в двухместную или четырехместную камеру.

Омбудсмен направила обращение в Федеральную службу исполнения наказания после того, как бывшего директора «Гоголь-центра» перевели из «Матросской тишины» в переполненную камеру СИЗО «Медведь». Там находилось 12 человек, хотя рассчитана она на 8, более того в камере курили и поэтому было сложно дышать. По словам адвоката Ксении Карпинской, в следственный изолятор в Медведково ее подзащитного везли ночью и при содержании в СИЗО не учитывают возраст — 60 лет и состояние здоровья.

В интервью «Новой газете» адвокат рассказала, что Алексей Малобродский перенес несколько сердечных приступов, у него поднимается давление и есть ряд тяжелых заболеваний. Ксения Карпинская считает, что такое жестокое обращение связано с желанием следствия получить нужные для обвинения показания.

Алексей Малобродский находится под стражей с июня прошлого года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили проекту «Платформа».