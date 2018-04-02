Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского переведут маломестную камеру
Произойти это может уже сегодня.
Решение было принято после обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. По ее словам, во ФСИН рассмотрели документ со всей серьезностью и обещали перевести Алексея Малобродского в двухместную или четырехместную камеру.
Омбудсмен направила обращение в Федеральную службу исполнения наказания после того, как бывшего директора «Гоголь-центра» перевели из «Матросской тишины» в переполненную камеру СИЗО «Медведь». Там находилось 12 человек, хотя рассчитана она на 8, более того в камере курили и поэтому было сложно дышать. По словам адвоката Ксении Карпинской, в следственный изолятор в Медведково ее подзащитного везли ночью и при содержании в СИЗО не учитывают возраст — 60 лет и состояние здоровья.
В интервью «Новой газете» адвокат рассказала, что Алексей Малобродский перенес несколько сердечных приступов, у него поднимается давление и есть ряд тяжелых заболеваний. Ксения Карпинская считает, что такое жестокое обращение связано с желанием следствия получить нужные для обвинения показания.
Алексей Малобродский находится под стражей с июня прошлого года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили проекту «Платформа».
Комментарии6
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olegleon 02 апреля 2018 | 19:06
ну и чем не ВИП камера? а простому человеку так и сидеть в 8-и местной
ну и где же правозащитники, которые должны осудить такой подход, когда одним 2-местную, а другим 8-местную?
dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 19:09
olegleon: Мы для "либеральной интеллигенции" - люди второго сорта, нас можно и по 12 человек, а этих не смейте пальцем трогать...
kobylamay_sosetutrampa 02 апреля 2018 | 19:31
dobro_vam_v_dom: Этих трогать можно только членом.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:44
Надо ему шконку поближе к параше выделить .
Он человек пожилой...
kobylamay_sosetutrampa 02 апреля 2018 | 19:06
Ворюге очко чересчур раздолбали?
lion64___3 02 апреля 2018 | 19:34
Туда бы Зильберовича, Шендеровича и Борового-Новодворского добавить. Вчетвером поразвлекаются.