В Екатеринбурге состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра города
Он прошел в инициативе нынешнего градоначальника Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Выступая перед собравшимися, он заявил, что граждане должны отстоять свое право на прямые выборы мэра.
Собравшиеся на митинге также потребовали отправить в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На площади Обороны, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», собрались около 3-х тысяч человек. Ну, а законопроект об отмене прямых выборов депутаты Свердловского законодательного собрания обсудят уже завтра.
Комментарии9
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dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 19:06
Если по оценкам "Эха" собрались 3 тысячи человек, значит, были сотня навальнят и пара сотен журналюг...
oksana63 02 апреля 2018 | 19:14
dobro_vam_v_dom: Если милиция сообщит, что собралось около тысячи, значит, действительно было три.
zapadnay 02 апреля 2018 | 19:47
Продавать все, что нужно, несмотря ни на какие митинги.
ginbin_ 02 апреля 2018 | 19:27
dobro_vam_v_dom: Не те ресурсы что у жуликов и воров. Единственный нормальный мэр среди путинского болота.
wertzuwachs 02 апреля 2018 | 19:31
Для третьего по величине города очень мало. Людей не расшевелить.
ugiazov 02 апреля 2018 | 19:52
wertzuwachs: Когда автозаки наготове и маски-шоу с дубинками, трудно расшевеливаться.
fantforbarbi 02 апреля 2018 | 19:32
Расслабьтесь ,господа ))). Эта клептократия сама скоро развалится , но сама не уйдет . И митингами ее не подвинуть . В конце концов))),именно властям надо ,чтобы городом управлял умный и харизматичный мэр ). Дольше продержатся....
vitek61 02 апреля 2018 | 19:37
fantforbarbi: Екатеринбургом управляет сити-менеджер. Ройман, как британская королева, для протокольных встреч и декорации. Он абсолютно ничего не решает...
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 19:45
Давно пора уже Путину навести порядок в Екатеринбурге и прекратить этот шабаш 5-ых колонн и чиновничьего беспредела.