В центре Сочи горит многоквартирный жилой 5-этажный дом
Как сообщили РИА в МинЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Огнем охвачены два верхних этажа. Жильцов эвакуируют. Пожару присвоена повышенная степень сложность. О пострадавших сообщений пока не было.
Комментарии20
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olegleon 02 апреля 2018 | 19:03
казалось бы, а причём тут глава МЧС? может ему кто-то скажет, что его ведомство должно не только "разгребать" происшествия, а предотвращать их, если это не природный катаклизм
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:05
Не высоко прыгать.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:07
Горит НЭП, синим пламенем горит. Говнотрубы на подходе...
costs 02 апреля 2018 | 19:16
neburzhui2: 5ти этажку они тушить не будут
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:28
costs:
Её моё. Точно мансарда горит. Новострой вместе с ипотеками...
evgolius7 02 апреля 2018 | 19:12
Что за напасть....ещё не начался шестилетний срок Путина...
Это что пожары будут теперь нормой.
Или земля горит у него под ногами...
Или шапка на лысине искры раскидывает
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:21
evgolius7:
На всех ворах шапки гореть будут. :-))
nipalvern 02 апреля 2018 | 19:39
neburzhui2: Точно на всех?
1.04.2018 Жертвами столкновения самолета со зданием, которое произошло в американском городе Санта-Паула (штат Калифорния), стали два человека.
Как сообщает телеканал ABC,после крушения самолета начался пожар.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:47
nipalvern:
Все буржуи воры и в Америке это тоже поймут.
ostapbey 02 апреля 2018 | 19:53
nipalvern: СОЧИ в Калифорнии
Ура!!
А то подумалось что Сочи во Флориде!!!!
Даже!!
alehan11174 02 апреля 2018 | 19:18
Пошло, поехало..все горит и взрывается:((( совок также начинал разваливаться... а всё потому что местным нищебродом надо думать не про то на каком языке говорят в Латвии, а про то как улучшить собственную пожарную безопасность, которая находится на уровне самых отсталых стран Африки:(( короче "трамвайные пути надо мести и сортиры чистить , а не думать там про судьбы каких-то португальских рабочих, малайских негров или сирийских оборванцев" (М.А. Булгаков)
ostapbey 02 апреля 2018 | 19:04
Селекторная связь не сработала.
Ведь "телефонный терроризм" уже закончился выпускным экзаменом в Кемерово.
А эти все бухают в городе Сочи.
Где теплые ночи, там не до тренировок же!!
Даже.
irdo 02 апреля 2018 | 19:05
В центре Сочи горит многоквартирный жилой 5-этажный дом
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Опять горим.
Россия в огне.
naivnyk 02 апреля 2018 | 19:07
Эхо теперь, все пожары в мире комментировать будет (особенно в России со смаком) !!!!
timber_head 02 апреля 2018 | 19:12
naivnyk: Дура, ты представляешь себе, что такое "площадь возгорания в 500кв.м" и "горят два этажа" жилого дома? Жилой дом не ангар - чтобы ТАК горело, пожарники должны были туда минимум час добираться.
prender 02 апреля 2018 | 19:16
вата ещё тлеет? становится совсем не жалко вату. ведь вата сама себя не жалеет. ассоциации с мусоркой, пожарами и тюрьмами. некогда великая страна.
testmeter 02 апреля 2018 | 19:24
Губернатор Пахомов уже перед Путиным извинился?
plank1957 02 апреля 2018 | 19:27
Не успело в одном месте прогореть, как в другом вспыхнуло.
fantforbarbi 02 апреля 2018 | 19:28
Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрёт, если будет ничьей,
Пора вернуть эту землю себе.
ruderpost 02 апреля 2018 | 19:58
реновация в сочах началась.