В центре Сочи горит многоквартирный жилой 5-этажный дом

Как сообщили РИА в МинЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Огнем охвачены два верхних этажа. Жильцов эвакуируют. Пожару присвоена повышенная степень сложность. О пострадавших сообщений пока не было.