ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова

Футбольный клуб «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова, который проработал на этом посту более полутора лет.

Накануне клуб с берегов Кубани сыграл дома вничью с махачкалинским «Анжи», упустив победу в компенсированное время. А уже сегодня на официальном сайте «Краснодара» появилась новость об отставке 49-летнего специалиста.

Шалимов встал у руля «быков» с сентября 2016 года. В прошлом сезоне «Краснодар» занял четвертое место. Ну а в нынешнем за 6 туров до завершения Чемпионата «черно-зеленые» идут пятыми. Хотя еще недавно шли на втором месте.

Очевидно, что кадровые перемены и стали итогом неудачных результатов команды в последнее время.

Для самого Шалимова отставка большой неожиданность не стала. Как отметил специалист, «реакция должна была последовать», – Сергей Галицкий (президент клуба) успешный человек, ждет результата.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» не смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы. А также вылетел из Кубка России, проиграв середняку ФНЛ «Томи».

Как стало известно «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» может быть назначен Олег Фоменко, который почти 10 лет работает в штабе команды.