ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова
Футбольный клуб «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова, который проработал на этом посту более полутора лет.
Накануне клуб с берегов Кубани сыграл дома вничью с махачкалинским «Анжи», упустив победу в компенсированное время. А уже сегодня на официальном сайте «Краснодара» появилась новость об отставке 49-летнего специалиста.
Шалимов встал у руля «быков» с сентября 2016 года. В прошлом сезоне «Краснодар» занял четвертое место. Ну а в нынешнем за 6 туров до завершения Чемпионата «черно-зеленые» идут пятыми. Хотя еще недавно шли на втором месте.
Очевидно, что кадровые перемены и стали итогом неудачных результатов команды в последнее время.
Для самого Шалимова отставка большой неожиданность не стала. Как отметил специалист, «реакция должна была последовать», – Сергей Галицкий (президент клуба) успешный человек, ждет результата.
Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» не смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы. А также вылетел из Кубка России, проиграв середняку ФНЛ «Томи».
Как стало известно «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» может быть назначен Олег Фоменко, который почти 10 лет работает в штабе команды.
Комментарии1
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borisv 02 апреля 2018 | 19:09
Не дали как следует поработать...