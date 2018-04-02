Эксперимент «Почты России» по доставке грузов с помощью беспилотника закончился неудачей

Аппарат потерпел крушение почти сразу после старта.

Первый тестовый запуск проводился в Улан-Удэ с территории отделения почтовой связи. Дрон должен был перенести 2-х килограммовую посылку в село Нижний Саянтуй, что в 15 км от места старта, и вернуться обратно. В дальнейшем такой способ доставки планировалось использовать в труднодоступных районах. Столицу Бурятии выбрали местом для испытаний по итогам встречи главы республики Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова. Они оба приняли участие в торжественной церемонии запуска. Происходящее снимали многочисленные журналисты. Кстати, по словам Цыденова, именно по просьбе телевизионщиков место запуска в последний момент перенесли «для хорошей картинки». Однако, до пункта назначения беспилотник не долетел. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как дрон, сперва набрав высоту, буквально через несколько секунд начинает резко снижаться и врезается в дом.

К счастью, летательный аппарат не задел людей, стоявших возле здания. После постигнутого фиаско в «Почте России» поспешили откреститься от шестивинтового-доставщика, напомнив, что он был произведен российской компанией «Рудрон/Экспедитор ЗМ». Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда.

Причиной падения семикилограммового беспилотника стала техническая неисправность — нештатное отключение электронного оборудования. Что вызвало этот сбой, покажет расшифровка телеметрических данных. По предварительной версии, дрон могли «сбить с толка» многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах. Впрочем, разработчики не исключают и происков конкурентов.

Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит. Повторный запуск перенесли на другую дату.