Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада

Москву проинформировали нотой о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, вызывает возмущение тот факт, что британская сторона отказывается предоставить доступ к пострадавшей от отравления. При этом глава МИДа выразил уверенность, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как и его дочь.

Напомним, Лондон обвиняет российские власти в причастности к отравлению. Москва это категорически отрицает.

«В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада», — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

Напомним, Россия на прошлой неделе объявила о высылке дипломатов из США и большинства европейских стран в ответ на аналогичные действия западных стран.