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18:40, 02 апреля 2018

Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада

Москву проинформировали нотой о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, вызывает возмущение тот факт, что британская сторона отказывается предоставить доступ к пострадавшей от отравления. При этом глава МИДа выразил уверенность, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как и его дочь.

Напомним, Лондон обвиняет российские власти в причастности к  отравлению. Москва это категорически отрицает.

«В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада», — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

Напомним, Россия на прошлой неделе объявила о высылке дипломатов из США и большинства европейских стран в ответ на  аналогичные действия западных стран.

Комментарии

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lecitoyen_ 02 апреля 2018 | 18:44

"первыми должны остановиться страны Запада..." а то мы с вовкой их газом?

honduras_on_kolima 02 апреля 2018 | 18:58

// В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада //
А кто должен первым остановиться в военной агрессии и аннексии территории других стран?
А также в применении радиоактивных материалов и боевых отравляющих веществ в других странах.

zularin12 02 апреля 2018 | 19:25

Собрались одни русофобы и пятиколонники. :)))
Потрындели, потрындели, да и заткнулись. :)))))

aleks50 Алексей Клубников 02 апреля 2018 | 18:45

Благодаря святому миротворцу Вове от России цивилизация отвернулась. Осталась Вануату и прочая шушера.

evgolius7 02 апреля 2018 | 18:45

Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада

Ну если сам Лавров так сказал....
Что ещё остаётся Западу?
Крутизна кокаинового короля впечатляет.

danko1 02 апреля 2018 | 18:46

Боюсь, что на мнение Лаврова, забывшего давно о дипломатии и ставшего холуём с бандитским лексиконом, Западу давно наплевать.
Беззаконие России больше терпеть не будут, кредит доверия исчерпан.
И осуждения дипломатов-воров в США, как и поставщиков наркотиков в Южной Америке, что-то со стороны Лаврова и Захаровой не было.

evgeniz 02 апреля 2018 | 18:48

А они и не знали что должны.

starok 02 апреля 2018 | 18:53

В войне по высылке дипломатов первым должен остановиться самый мудрый! Тот,кому упрямство и ограниченность затуманивает мозги в итоге все равно будет в проигрыше в стратегическом плане.

evgeniz 02 апреля 2018 | 18:54

Тбилисский армянин_____Калантарян!! Перекрасился в лаврова.

tks 02 апреля 2018 | 19:01

Речь рейхсканцлера А. Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 г.:

"Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это — ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. По свой собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия.
(…) Невозможно требовать, чтобы это невозможное положение было исправлено мирным путём, и в то же время постоянно отклонять предложения о мире.
(…) Я обсуждал идеи, с которыми вы знакомы по моей последней речи в Рейхстаге. Никто не может сказать, что это было невежливо, или, что это было недопустимое давление. Я, естественно, сформулировал наконец германские предложения. Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. Я хотел бы сказать всему миру, что только я мог сделать такие предложения, потому что знал, что, делая такие предложения, я противопоставляю себя миллионам немцев. Эти предложения были отвергнуты. (…)
(…) В течение четырех месяцев я молча наблюдал за событиями, хотя и не прекращал делать предупреждения. В последние несколько дней я ужесточил эти предупреждения. Я не дал повода сомневаться, что те люди, которые сравнивают Германию сегодняшнюю с Германией прежней, обманывают себя.
(…) Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер терпеливо бы сносили такой обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. (…)
Когда государственные деятели на Западе заявляют, что это идёт в разрез их интересам, я только могу сожалеть о таких заявлениях. Это не может ни на мгновение смутить меня в выполнении моих обязанностей. Что более важно? Я торжественно уверил их, и я повторяю это — мы ничего не просим от западных государств и никогда ничего не попросим."

Как говорится, кто здесь найдёт 10 отличий с нынешней внешнеполитической риторикой из путинской России, тому приз…

piter_ug 02 апреля 2018 | 19:05

//первыми должны остановиться страны Запада//

Питерской подворотне должен только бульдозер.

ostapbey 02 апреля 2018 | 19:08

Выучил Лавров работу тезки Путина..
Там где два шага назад, там Россия вытворяет шаг вперед.
Не считая шагов налево.
Даже.

homa_brutt 02 апреля 2018 | 19:24

А ну,русофобы, зацените ,промелькнувшую было, новую версию! Дескать ОВ попало к Скрипалю (внимание!!!) вместе с, якобы привезённой из Россиий...гречкой!!! Не сомневаюсь, что вскорости на месте преступления будут обнаружены отравленные валенки и балалайка с монограммой Путина!!!

ura_123 02 апреля 2018 | 19:59

homa_brutt: "Если не Путин,тогда кто?"
"Путин тут не причём!"...

prade 02 апреля 2018 | 19:29

Лавров боится, что на следующий ответ Запада сильнее ударит по кремлевским и в Кремле уже не смогут отвечать "зеркально".

(комментарий скрыт)

ugiazov 02 апреля 2018 | 20:00

Лавров сказал - как отлил на гранит.

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