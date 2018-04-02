Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, он включает перевод русских школ на латышский язык
Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, который включает в себя перевод русских школ на латышский язык. «Они вступят в силу через три года», — рассказал «Эху Москвы» журналист местной радиостанции «Балтком» Олег Пека.
Русский союз Латвии планирует новые протестные акции. Активисты организации уже назвали президента страны «трусом, который поддался диктату националистов».
Против перевода русских школ на латышский язык ранее выступала и Москва. Резкие заявления звучали в Госдуме. В частности, первый зампред Комитета по делам СНГ Константин Затуллин, призывал к санкциям.
Сегодня в нижней палате парламента сказали, что продолжат отстаивать свою позицию о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках нацменьшинств.
Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, которые включают в себя перевод русских школ на латышский язык. «Представленные государством аргументы вполне логичны», — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Артемий Троицкий.
Он отметил, что преподавание национальных языков для приезжих поставлено очень плохо. Как правило, приезжие из России люди хорошо говорят на них только если сами приложили для этого большие усилия, — добавил журналист.
Комментарии16
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lion64___3 02 апреля 2018 | 18:42
За 3 года много всякого может произойти. В том числе и упразднение.
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 18:48
Ничего нового - простой нацизм.
serhio_25__ 02 апреля 2018 | 18:58
mbh_vor_n1: Это расовая сегрегация.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 18:48
В стране надо говорить на её языке.
olegleon 02 апреля 2018 | 18:52
neburzhui2: хорошая шутка. на Брайтоне над ней бы многие посмеялись бы
vyk_usguy 02 апреля 2018 | 18:58
olegleon: neburzhui2: Дык, латвийский язык примитивен, а значит населением проще управлять. На Брайтоне по той же логике должны изучать язык делаверов.
alehan11174 02 апреля 2018 | 18:59
olegleon: даже на Брайтоне в школах учатся на английском языке.
Все, забыли про Прибалтику - это ЕС/НАТО, литовский/эстонский/латышский языки, итд. И всяким совдеповским нищебродам не стоит указывать на каком языке латвийцам учить своих детей.
olegleon 02 апреля 2018 | 19:01
alehan11174: как это на английском? может быть на американском? а ведь должны учить не язык приезжих, а язык местных, т.е. индейцев, если следовать логике латышей
serhio_25__ 02 апреля 2018 | 18:56
neburzhui2: На каком языке говорят в Швейцарии, Австрии, Канаде?
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:13
serhio_25__:
ia, ia...
vsexnezabanite 02 апреля 2018 | 19:02
neburzhui2: В стране надо говорить на её языке.
======
я правильно понял, что нужно срочно менять все гос языки обеих америк, австралии и т.д.?!!!
fedya_111 02 апреля 2018 | 18:50
Российский транзит через порты "прибалтийских тигров" сойдёт к нулю тоже через три
(приблизительно) года.
Да и будут ли ещё эти "тигры" в наличии...
vitek61 02 апреля 2018 | 18:52
Надо, скорее всего, перевести на латышский самого Троицкого ( который, рассуждая о Латвии, почему-то живет в Таллине и вещает только на русскоязычную аудиторию). Дать ему три года и пусть потом вещает только по-латышски. Пока не умрет с голоду от невостребованности...
komiccap_nkvd 02 апреля 2018 | 18:55
Швейцария последует примеру Латвии. национальным языком будет ретороманский
немецкий, французский и итальянский, будут под запретом
olenenok_zed 02 апреля 2018 | 19:04
не понял. неужели русские против правил "не диктовать правила хозяину дома" ?
когда речь о каких то мигрантах или кавказках заходит ))
это первое о чем вспоминают русско говорящие )
gosan 02 апреля 2018 | 19:16
"Козлы и обезьяны..."(Шекспир)