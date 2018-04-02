Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, он включает перевод русских школ на латышский язык

Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, который включает в себя перевод русских школ на латышский язык. «Они вступят в силу через три года», — рассказал «Эху Москвы» журналист местной радиостанции «Балтком» Олег Пека.

Русский союз Латвии планирует новые протестные акции. Активисты организации уже назвали президента страны «трусом, который поддался диктату националистов».

Против перевода русских школ на латышский язык ранее выступала и Москва. Резкие заявления звучали в Госдуме. В частности, первый зампред Комитета по делам СНГ Константин Затуллин, призывал к санкциям.

Сегодня в нижней палате парламента сказали, что продолжат отстаивать свою позицию о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках нацменьшинств.

Президент Латвии утвердил поправки к закону об образовании, которые включают в себя перевод русских школ на латышский язык. «Представленные государством аргументы вполне логичны», — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Артемий Троицкий.

Он отметил, что преподавание национальных языков для приезжих поставлено очень плохо. Как правило, приезжие из России люди хорошо говорят на них только если сами приложили для этого большие усилия, — добавил журналист.