Бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81-го года

Ветеран борьбы с апартеидом, она была известна как один из последовательных противников белого правительства в Южной Африке. Ранее сообщалось, что Винни Мандела была госпитализирована с почечной инфекцией.

В последние годы Винни и Нельсон Мандела были в разводе. Сам Мандела умер в 13-м году.