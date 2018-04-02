Бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81-го года
Ветеран борьбы с апартеидом, она была известна как один из последовательных противников белого правительства в Южной Африке. Ранее сообщалось, что Винни Мандела была госпитализирована с почечной инфекцией.
В последние годы Винни и Нельсон Мандела были в разводе. Сам Мандела умер в 13-м году.
Комментарии2
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velbkeirf1 02 апреля 2018 | 18:49
Сам Мандела умер в 13-м году\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну и что хохотунчика Обаму опять позовут?
koshkaedu 02 апреля 2018 | 19:21
Всем советую почитать в Википедии в разделе "Проблемы с законом", что
вытворял этот "ветеран борьбы с апартеидом, этот последовательный противник
белого правительства в Южной Африке". Та ещё бандитка! Мировой уровень!