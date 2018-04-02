Суд в Екатеринбурге отклонил иск к настоятелю местного храма Евгению Попиченко

Глава организации «Защитники Отечества» Николай Рябчевский обвинил священнослужителя в оскорблении чувств за сравнение Владимира Ленина с Адольфом Гитлером. На суде сторона ответчика утверждала, что для рассмотрения иска «не имеется предмета для обсуждения». Суд в итоге принял сторону священника.