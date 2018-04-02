Суд в Екатеринбурге отклонил иск к настоятелю местного храма Евгению Попиченко
Глава организации «Защитники Отечества» Николай Рябчевский обвинил священнослужителя в оскорблении чувств за сравнение Владимира Ленина с Адольфом Гитлером. На суде сторона ответчика утверждала, что для рассмотрения иска «не имеется предмета для обсуждения». Суд в итоге принял сторону священника.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 02 апреля 2018 | 18:35
Новость из психбольницы
evgolius7 02 апреля 2018 | 18:41
Псковский 38-летний православный священник Сергий (Иванов), который был ранее признан виновным в незаконном обороте наркотиков (20 грамм мета) и оружия, вернулся к своим духовным обязанностям c благословления митрополита Псковского и Порховского Евсевия
За тяжкое и среднетяжкое преступления настоятель храма святых Жен-мироносиц отец Сергий был приговорен 14 декабря 2016 года к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 15тысяч рублей..
Скрепоносец...но ведь какая скотина..
midnightblues 02 апреля 2018 | 19:25
bozk: Почему же
Я бы тоже очень удивился
нельзя же сравнивать подающего надежды художника с каким-то агентишкой-сифилитиком
olegleon 02 апреля 2018 | 18:47
дурдом!
amrigo 02 апреля 2018 | 18:56
Ну конечно, а когда попы подают иски про своего вымышленного господя, то предмет обсуждения есть, Иисус вымышленный персонаж — предмет обсуждения есть, Гитлер реальный персонаж — предмета обсуждения нет.
alexander25101977 02 апреля 2018 | 19:25
А чьи, извините, чувства оскорбил священник? Чувства коммунистов? А что, уже введена статья за оскорбление чувств коммунистов, которых нужно было ещё в начале 90- запретить как экстремистов?
ruderpost 02 апреля 2018 | 19:56
ну обозвал бы он этого святошу грязной девкой с лесбиянским уклоном и делов то. ну в крайнем случае педиком в рясе. но тут опять заковыка они- святоши поголовно голубого цвета. так что на оскорбление не потянет.