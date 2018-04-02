Бывший Гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский будет переведен в маломестную камеру
Это пообещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, ФСИН сейчас решает, какая это будет камера двухместная или четырехместная. Как передает ТАСС, Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведь» — в восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек.
Комментарии14
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popov_m 02 апреля 2018 | 18:33
В карцер???
nikitin43 02 апреля 2018 | 18:34
держать на нарах полгода человека который не убивал это гавно . когда суд будет шалавы ?
lion64___3 02 апреля 2018 | 18:45
nikitin43: "...держать на нарах полгода человека который не убивал это гавно..."
Верно, сочинского шулера Дурицкого не он грохнул.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 18:56
Надо ему шконку поближе к параше выделить :-))
hunterhead 02 апреля 2018 | 19:25
neburzhui2: "Надо ему шконку поближе к параше выделить :-))"
Видать сам у параши живешь, neburzhui2? :-D
neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:42
hunterhead:
Он человек пожилой, опять же простомол не просто достать. :-))
sadda 02 апреля 2018 | 18:37
Изголяется путинское полицейское государство как хочет.... Зато те кто страну разворовывают продолжают жировать.
lion64___3 02 апреля 2018 | 18:40
А вторым будет Зильберович? Вот посношаются лица либеральной национальности.
olegleon 02 апреля 2018 | 18:43
а говорили что ВИП камер нет.
hunterhead 02 апреля 2018 | 19:33
olegleon: "а говорили что ВИП камер нет."
"в восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек."
А как эта называется? Нормальная? Любишь издеваться над осужденными, olegleon?
zemljanka 02 апреля 2018 | 18:45
Свободу! Сатрапы!
Мучители. Садисты.
Алексею и семье - сил, здоровья.
nds 02 апреля 2018 | 19:03
Дело не в количестве коек в камере. В крайнем случае здесь должен быть домашний арест. А так - подписка о невыезде. Власти РФ сильно встрепенулись, когда Сулейману Керимову угрожал арест во Франции. Даже письмо организовали с просьбой проявить милосердие - человек больной, стране нужный. Не гнобите, а лучше - вообще отпустите, проявите милосердие! То есть слово "милосердие" российской власти известно. И даже смысл его ей ясен. Так что мешает проявить милосердие к Малобродскому? Сегодня посмотрела, сколько человек подписали петицию: уже 25 000 человек. Вчера читала в "Новой газете" про письмо, которые подписывают литераторы, театральные деятели, работники культуры. Макрон откликнулся милосердием на гораздо меньшее число, подписавших из милосердия. И никто не подумал, что это проявление слабости. Что мешает Путину вести себя в этой ситуации по-человечески?
hunterhead 02 апреля 2018 | 19:22
"Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведь» — в восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек."
А в России вообще есть какие-нибудь права человека в тюрме? Где все эти полумные Шевченки - "борцы" за права людей?
oldcitizen 02 апреля 2018 | 19:27
Нормально, решают-куда посадить невиновного человека: В двухместную или четырёхместную камеру? Просто сплошное человеколюбие! В этом весь путинизм до копейки!