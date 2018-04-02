Бывший Гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский будет переведен в маломестную камеру

Это пообещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, ФСИН сейчас решает, какая это будет камера двухместная или четырехместная. Как передает ТАСС, Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведь» — в восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек.