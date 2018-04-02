В Екатеринбурге завершился митинг против отмены прямых выборов мэра города

О числе собравшихся пока не сообщают ни организаторы, ни полиция. В митинге за сохранение прямых выборов мэра в Екатеринбурге под названием «Не трогай выборы» приняло участие от 2,5 до 3 тыс человек, — сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» из Екатеринбурга.

Акция подошла к завершению. На площади Обороны, где она проходила, сейчас осталось несколько сотен человек. Закончился митинг выступлением мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и принятием резолюции, в которой граждане выражают протест против отмены прямых выборов градоначальника. Затем были выпущены красные воздушные шары без какой-либо символики, хотя известно, что действующий мэр Е.Ройзман часто появляется на публике в красном.

На сцене в ходе акции выступали специально приехавшие из Москвы на это мероприятие общественные деятели, такие как Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Леонид Волков. Вел митинг политолог Федор Крашенинников.

Полиции на акции было немного: всего около 20 сотрудников правопорядка. На входе на площадь не стояли рамки, полицейские досматривали пришедших вручную с помощью металлоискателей. На месте проведения митинга и вокруг не были замечены автозаки или другие признаки полицейского усиления.

В ходе акции сохранялся полный порядок, отмечена высокая самоорганизация участников митинга. В то же время, нельзя сказать, что у собравшихся присутствовал оптимизм – многие участники акции высказывали уверенность, что на заседании свердловского заксобрания во вторник будет принято решение об отмене прямых выборов мэра.

Ранее нынешний мэр города Евгений Ройзман написал у себя в Твиттере, что Екатеринбург – вольный город, и просто так выборы мэра не сдаст.