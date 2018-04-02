В Екатеринбурге завершился митинг против отмены прямых выборов мэра города
О числе собравшихся пока не сообщают ни организаторы, ни полиция. В митинге за сохранение прямых выборов мэра в Екатеринбурге под названием «Не трогай выборы» приняло участие от 2,5 до 3 тыс человек, — сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» из Екатеринбурга.
Акция подошла к завершению. На площади Обороны, где она проходила, сейчас осталось несколько сотен человек. Закончился митинг выступлением мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и принятием резолюции, в которой граждане выражают протест против отмены прямых выборов градоначальника. Затем были выпущены красные воздушные шары без какой-либо символики, хотя известно, что действующий мэр Е.Ройзман часто появляется на публике в красном.
На сцене в ходе акции выступали специально приехавшие из Москвы на это мероприятие общественные деятели, такие как Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Леонид Волков. Вел митинг политолог Федор Крашенинников.
Полиции на акции было немного: всего около 20 сотрудников правопорядка. На входе на площадь не стояли рамки, полицейские досматривали пришедших вручную с помощью металлоискателей. На месте проведения митинга и вокруг не были замечены автозаки или другие признаки полицейского усиления.
В ходе акции сохранялся полный порядок, отмечена высокая самоорганизация участников митинга. В то же время, нельзя сказать, что у собравшихся присутствовал оптимизм – многие участники акции высказывали уверенность, что на заседании свердловского заксобрания во вторник будет принято решение об отмене прямых выборов мэра.
Ранее нынешний мэр города Евгений Ройзман написал у себя в Твиттере, что Екатеринбург – вольный город, и просто так выборы мэра не сдаст.
Комментарии12
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patlik 02 апреля 2018 | 18:37
Вопрос: почему не 1000? Можно и написать что пришли всего 500 человек. Площадь вмещает от 7 до 10т человек, я стоял у забора ,народу было как в метро в час пик. Многие не поместились, слышимость в дали была низкая, а сцены вообще не видно.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 18:39
Даёшь выборы ! Вся власть народу !
olegleon 02 апреля 2018 | 18:49
neburzhui2: землю крестьянам! фабрики рабочим! воду морякам! воздух птицам!
neburzhui2 02 апреля 2018 | 18:50
olegleon:
Спекулянтам и мешочникам побольше барахла
:-))))))))))))))))))
olegleon 02 апреля 2018 | 18:58
neburzhui2: мешки мешочникам! спекуляции спекулянтам! больным болезни! врачам больницы!
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 18:50
Быстро они. В 30 минут уложились... все 28 участников.
vitek61 02 апреля 2018 | 18:42
patlik: Во-первых, у Варламова есть вид сверху, можете заценить. Во-вторых, на видео даже у сцены люди стоят свободно. Про низкую слышимость - это к организаторам...
patlik 02 апреля 2018 | 18:58
vitek61: Обращайтесь к Варламову в какой момент квадрокоптер летал, Когда митинг начался эта чудо машина ушла в точку, а с камерами пройти невозможно было. Все съемки велись до начала митинга.
susanna49 02 апреля 2018 | 18:42
не ведут что творят
amrigo 02 апреля 2018 | 18:54
Если отменят выборы, то будет начало революции.
len56 02 апреля 2018 | 18:57
Россияне размечтались о свободе...Губу закатайте,холопы!
Назначат очередного путинского холуя-водилу,а вы-горожане скушаете...
Вы россияне -покорное быдло и кроме презрения ничего вы не заслуживаете...
Боже,какие ничтожества!
natogrek 02 апреля 2018 | 19:18
len56: Не факт. По мере того, как затягивается петля на шее простых людей, они стали поактивнее