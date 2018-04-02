Сегодня до конца дня в  Москве может сохранится сильный ветер

МЧС даже выпустило специальное предупреждение по этому поводу — в ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и не стоять под деревьями.

В Москве меняется погода – сегодняшний день стал самым теплым с начала года, местами у центре воздух прогревался почти до плюс 8. «Уже в ближайшее время снег может растаять», — рассказал ТАСС специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков.

В начале следующей недели может потеплеть даже до плюс 20.