Сегодня до конца дня в Москве может сохранится сильный ветер
МЧС даже выпустило специальное предупреждение по этому поводу — в ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и не стоять под деревьями.
В Москве меняется погода – сегодняшний день стал самым теплым с начала года, местами у центре воздух прогревался почти до плюс 8. «Уже в ближайшее время снег может растаять», — рассказал ТАСС специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков.
В начале следующей недели может потеплеть даже до плюс 20.
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