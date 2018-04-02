Интерпол объявил в розыск петербургского бизнесмена Игоря Тупальского

В России его обвиняют в том, что он 12 лет назад организовал убийство своей бизнес-партнерши.

О том, что Тупальского ищут по линии Международной уголовной полиции сообщает сайт этой организации. В ориентировке указано, что ему 46 лет, родом он из Карелии, рост 177 сантиметров. В федеральный розыск Тупальского объявили 4 года назад, после того, как он несколько раз не пришел на судебные заседания. В конце 90-х годов Игорь Тупальский основал первую компанию на рынке Петербурга, которая специализируется на демонтажных работах.

В то же время Оксана Леднёва, супруга высокопоставленного чиновника из минприроды контролировала крупный бизнес по размещению бытовых и строительных отходов на территории Ленобласти. Ее убили летом 2005 года в Выборгском районе Ленобласти. Автомобиль остановили неизвестные в милицейской форме и четырежды выстрелили женщине в грудь и в голову. По версии следствия, убийство заказал глава группы компаний «Размах» Игорь Тупальский.

Якобы он задолжал Ледневой крупную сумму денег. В эту версию не верит главный редактор он-лайн издания «Канонер» Дмитрий Ратников, который долгое время сотрудничал с Тупальским. Исполнителем убийства Оксаны Ледневой суд назвал призёра Кубка Москвы по пауэрлифтингу Дениса Смелкова. Он стал сотрудничать со следствием, его дело слушали в особом порядке и приговорили к тюрьме на 12 лет.



Следственное управления СК по Ленобласти сообщило, что на данный момент слушания по делу об убийстве Оксаны Ледневой приостановили.