На заседании свердловского заксобрания будут рассмотрены законопроекты, изменяющие систему управления Екатеринбурга

На заседании свердловского заксобрания 3 апреля будет рассмотрено два альтернативных законопроекта, изменяющих систему управления в Екатеринбурге. В одном из них предлагается отменить прямые выборы мэра города, а в другом — избирать всенародно не только председателя Думы, которой одновременно является мэром, но и главу администрации. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из депутатов заксобрания Михаил Зубарев.

Он напомнил, что глава администрации Екатеринбурга сейчас назначается через конкурсную комиссию думы, а председатель городской думы, он же глава города, избран всенародно. Депутат при этом отметил, что подобная «двухглавая система органов власти» ранее существовала в 10 городах Свердловской области, однако сегодня Екатеринбург — это последний город, где такая система осталась.

«Завтра в повестке стоит два законопроекта. Один — о предложении председателя Думы избирать из состава депутатов Думы, а главу города — через конкурсную комиссию. И второе, альтернативное, предложение — избирать и главу администрации всенародно. Завтра будет заседание, и решение будет принято», — рассказал М.Зубарев.

М.Зубарев добавил, что глава администрации города, в отличие от мэра, отвечает за хозяйственные вопросы.