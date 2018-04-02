Акции компаний группы «Сумма» снижаются на фоне ареста ее владельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Перед задержанием братьев ФСБ и МВД полгода следили за их звонками и перепиской.

Акции теряли от 2% до 20% на торгах Московской биржи. Сильнее всего снизились в цене акции Дальневосточного морского пароходства. Другие активы части компаний позднее отыграли падение. Обыски у Зиявудина и Магомеда Магомедовых провели после следственных действий, которые длились шесть месяцев.

Проходили они в 25 регионах, в том числе в Москве, Дербенте, Санкт-Петербурге, Калининграде, Якутске и Самаре. Силовики обыскивали офисы дочерних компаний, а также у партнеров организации. Решение о задержании приняли после того, как стало известно, что владельцы группы «Сумма» планируют поездку за границу, 31 марта братья собирались лететь в Майами и забронировали билеты, сообщает источник РБК. Зиявудин Магомедов планировал отправиться в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля.

В качестве доказательства он привел намеченную на эту дату встречу. Следователи МВД отправили более ста запросов через Интерпол в полиции стран где, по данным СК, находятся офшорные компании, которые связаны с Магомедовыми, рассказали источники РБК в силовых ведомствах. По их сведениям, в качестве основной в МВД рассматривают версию, по которой компании Магомедовых выигрывали тендеры на проект, использовали для его реализации средства из бюджета и распределяли деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

Как отмечает сторона обвинения, средства выводили в офшоры через подставные фирмы, а в Россию деньги возвращались в качестве инвестиций.

Об аресте братьев Магомедовых пишут практически все ведущие российские издания. Ответ на вопрос, почему они оказались в СИЗО, пытается найти, в частности, газета «Ведомости».

«Предположения о политической подоплеке дела братьев Магомедовых всего лишь пересуды», — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной связи их ареста в формировании нового правительства.

Владельцы группы «Сумма» братья Магомедова содержатся в одиночных камерах СИЗО Лефортово. Пока они жаловались только на то, что не могут следить за спортивными новостями и на отсутствие спортзала. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампред московской ОНК Ева Меркачева.

По ее словам, у одного из братьев травма ноги. Врачи СИЗО обещали оказать необходимую помощь.