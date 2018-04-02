Умер худрук «Театра.doc» Михаил Угаров

Драматург скончался на 63-м году жизни от внезапного сердечного приступа.

О смерти известного театрального режиссера стало известно из публикации в Facebook его коллеги Марины Разбежкиной. В комментариях к записи она уточнила, что Угаров умер от сердечного приступа. Несмотря на быстрый приезд врачей, спасти драматурга не удалось.

Для всех, кто знал Угарова, его уход из жизни стал полнейшей неожиданностью. Об этом «Эху Москвы» рассказал режиссер «Театра.doc» Всеволод Лисовский.

Угаров закончил Литинститут имени Горького. В конце 80-х стал писать пьесы. Позднее работал на телевидении, в частности, был одним из создателей сценария для сериала Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы».

В последнее время имя Угарова прежде всего ассоциировалось с «Театром.doc», который по праву считается главным детищем драматурга. Театр, работающий в жанре документальной пьесы, был основан в 2002 году. За прошедшие годы в его стенах сыграли немало остросоциальных спектаклей. У «Театра.doc» неоднократно возникали проблемы с властями – учреждение выселяли из обжитого здания, полиция прерывала показ спектакля об украинском Майдане. При этом в эфире «Эха Москвы» Михаил Угаров неоднократно говорил, что гордится финансовой независимостью своего театра от государства.

Кроме работы с «Театром.doc», Угаров ставил свои спектакли и на других площадках – от МХТ имени Чехова до театра «Практика».

В «Театре.doc» заверили, что спектакли будут идти по расписанию, несмотря на кончину художественного руководителя. Место и время прощания и похорон Михаила Угарова пока неизвестны.