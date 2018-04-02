У здания ГД не прекращаются пикеты против депутата Слуцкого, которого ряд сотрудниц СМИ обвинили в домогательствах
У здания Госдумы не прекращаются пикеты против депутата Леонида Слуцкого, которого ряд сотрудниц СМИ обвинили в сексуальных домогательствах. Напомним, комиссия по этике не нашла в действиях парламентария никаких нарушений поведенческих норм.
Сегодня у нижней палаты парламента задержали активистку Алену Попову.
Позже Алена Попова вернулась к зданию Госдумы с картонным Слуцким.
Комментарии3
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dataan 02 апреля 2018 | 18:24
Алена Попова вернулась к зданию Госдумы с картонным Слуцким
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И чё? Показала как он к ней приставал?
haldey 02 апреля 2018 | 18:29
Надо любым способом отвлечь от британской авантюры со Скрипалями... Там уже версии одна тупее другой, британская корона в дерьме, смотрите мусор, смотрите слуцкий, только сюда не смотрите((( ЭМ манипулирует потоком информации...
sasass 02 апреля 2018 | 18:25
Почему интересно сами обиженные , Слуцким , не пикетируют и тухлыми яйцами не влепляют ....