У здания ГД не прекращаются пикеты против депутата Слуцкого, которого ряд сотрудниц СМИ обвинили в домогательствах

У здания Госдумы не прекращаются пикеты против депутата Леонида Слуцкого, которого ряд сотрудниц СМИ обвинили в сексуальных домогательствах. Напомним, комиссия по этике не нашла в действиях парламентария никаких нарушений поведенческих норм.

Сегодня у нижней палаты парламента задержали активистку Алену Попову.

Позже Алена Попова вернулась к зданию Госдумы с картонным Слуцким.