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18:14, 02 апреля 2018

За Аманом Тулеевым сохранится звание «народного губернатора»

Согласно закону, который был принят в регионе несколько лет назад, за теперь уже бывшим главой области сохранится также служебное помещение в администрации с  мебелью, техникой, средствами связи, у  Тулеева будет по-прежнему помощник. Он и его супруга будут пользоваться пожизненно охраняемым жильем.

Напомним, Тулеев ушел в отставку накануне. Он подал прошение после пожара в торговом центре Зимняя вишня, в  результате которого погибли 64 человека, в  основном дети.

Исполняющим обязанности главы региона стал 57-летний Сергей Цивилев. Сегодня на встрече с  чиновниками и бизнесменами он рассказывал об основных задачах.

В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», тем временем, появляются новые очевидцы – об этом рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Глава СК Александр Бастрыкин, как ожидается, вскоре вновь приедет в Кемерово.

Глава Росгвардии Виктор Золотов просит Следственный комитет возбудить дело против региональных сотрудников в Кемерове. Местный центр лицензинно-разрешительной работы должен был знать о неправомерной охране ТЦ «Зимняя вишня». Об этом телеканалу РБК рассказал представитель Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее суд арестовал сотрудника центра защиты, который, по мнению следствия, не включил систему экстренного оповещения.

Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, — об этом заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный:

«Привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарной и иных видов безопасности, но также и в области государственного управления, строительства, а также в области уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах. Я надеюсь, что работа комиссии, которая при комитете безопасности и противодействию коррупции, она закончит свою работу в весеннюю сессию, и уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации».

Впервые депутаты от «Единой России» озвучили эту инициативу на прошлой неделе после пожара в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека. Детские игровые зоны в этом торговом центре располагались на четвертом этаже.

Показ информационных роликов не должен освобождать собственников и арендаторов от строжайшего соблюдения противопожарных правил, — заявил глава МЧС Владимир Пучков:

«Если люди пришли в кинозал, в рамках размещения социальной рекламы, которая практически перед каждым киносеансом у нас организуется в виде рекламы новых фильмов, товаров и услуг, требую организовать проведение инструктажа со зрителями с указанием порядка действий по сигналам и при задымлении. Приоритет — малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым киносеансом. И, конечно, выполнение всего комплекса компенсирующих мероприятий. Это не только огнетушители, но это вся система мер, которая отнормирована и должна неукоснительно выполняться в подобных объектах».

Пучков добавил, что весь персонал мест массового скопления людей обязан пройти обучение по пожарной безопасности.

Комментарии

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mg_vr 02 апреля 2018 | 18:17

кто б сомневался, договорились...

nikitin43 02 апреля 2018 | 18:18

mg_vr: народ пожёг вот и народный .

jetsam 02 апреля 2018 | 18:25

--
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине - и то их шесть!.
== (с) Л.Филатов

gvs 02 апреля 2018 | 18:26

Народный крематор

jamba 02 апреля 2018 | 18:28

Да, хоть "народный космонавт "Кузбасса и его окрестностей! Главное, чтобы до "процесса" дотянул;)))))))))

stepashka 02 апреля 2018 | 18:28

может народного артиста

aleksandr39 02 апреля 2018 | 18:31

Антинародный губернатор .

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