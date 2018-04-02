Заявителю акции против домогательств отказали в проведении массового пикета рядом с Госдумой 3 апреля

Заявителю акции против домогательств Алене Поповой в очередной раз отказали в проведении массового пикета рядом с Госдумой 3 апреля. Городские власти предложили ей перенести мероприятие в Сокольники. Об этом сама А.Попова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается заявки, нам опять отказали — меня отправили в Сокольники. Мне отказали на основании того, что Манежная площадь — место особого контроля, особой посещаемости, и там сейчас установлены цветы», — рассказала она.

При этом А.Попова намерена все же добиться проведения акции неподалеку от Госдумы.

«Поскольку мы предполагали, что нам все время будут отказывать, мы веерно подаем заявки. Дождемся сейчас, какой статус заявок у других активистов, поскольку всех не могут отправить в парк Сокольники, а отказывать безосновательно не могут», — пояснила она.

Активистка также пояснила, что формат акции – не митинг, требующий звукоусиления, а «массовый пикет». «Это должна быть большая креативная акция, и я думаю так или иначе нам удастся ее реализовать, поскольку мы будем подавать заявки, пока ее не согласуют около Государственной думы. Это либо Театральная площадь, либо площадь Революции, либо Манежная площадь», — сказала она.

По мнению А.Поповой, проводить акцию не вблизи Госдумы, где работает депутат Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток ранее обвинили в сексуальных домогательствах, «нет никакого смысла».