Заявителю акции против домогательств отказали в проведении массового пикета рядом с Госдумой 3 апреля
Заявителю акции против домогательств Алене Поповой в очередной раз отказали в проведении массового пикета рядом с Госдумой 3 апреля. Городские власти предложили ей перенести мероприятие в Сокольники. Об этом сама А.Попова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Что касается заявки, нам опять отказали — меня отправили в Сокольники. Мне отказали на основании того, что Манежная площадь — место особого контроля, особой посещаемости, и там сейчас установлены цветы», — рассказала она.
При этом А.Попова намерена все же добиться проведения акции неподалеку от Госдумы.
«Поскольку мы предполагали, что нам все время будут отказывать, мы веерно подаем заявки. Дождемся сейчас, какой статус заявок у других активистов, поскольку всех не могут отправить в парк Сокольники, а отказывать безосновательно не могут», — пояснила она.
Активистка также пояснила, что формат акции – не митинг, требующий звукоусиления, а «массовый пикет». «Это должна быть большая креативная акция, и я думаю так или иначе нам удастся ее реализовать, поскольку мы будем подавать заявки, пока ее не согласуют около Государственной думы. Это либо Театральная площадь, либо площадь Революции, либо Манежная площадь», — сказала она.
По мнению А.Поповой, проводить акцию не вблизи Госдумы, где работает депутат Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток ранее обвинили в сексуальных домогательствах, «нет никакого смысла».
Комментарии8
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mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 18:13
Но ведь Слуцкий - не гей.
jetsam 02 апреля 2018 | 18:15
mbh_vor_n1: как так "не гей"??!! разве пид@рас не гей? не знал, однако...
jetsam 02 апреля 2018 | 18:18
хотя, если серьезно - "если бы вас не лапал слуцкий, то уже сейчас бы ваши мозги трахали бы войска НАТО!"
olegleon 02 апреля 2018 | 18:14
"Это либо Театральная площадь, либо площадь Революции, либо Манежная площадь"
а может сразу в Кремле?
nelibermot17 02 апреля 2018 | 18:15
"Об этом сама А.Попова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы»."
Плакат с Шендеровичем в следующий раз пусть тоже не забудет захватить, его тоже журналистки обвиняют в домогательствах. Или ему можно?
fresh_breeze 02 апреля 2018 | 18:28
nelibermot17:
Да там список ширится. С некоторых приставучих уже не спросишь:
"«Ридус» отмечает, что ранее список обвиненных в харассменте пополнил также погибший политик Борис Немцов – его в домогательствах обвинила бывшая журналистка и заместитель главного редактора «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Анастасия Миронова.
«Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом», – заявила она." https://vz.ru/news/2018/3/25/914234.html?l
Ей теперь надо на своей заднице сделать подобие мемориальной доски. Пусть нанесёт на неё татуировку: "За это место хватал руками политик Б. Немцов".
kdv75 02 апреля 2018 | 18:17
Домогается
fresh_breeze 02 апреля 2018 | 18:21
Попытка затащить самку человека в койку не есть плохо, на этом род человеческий держится, угомонитесь, шалавы.