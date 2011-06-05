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Эксклюзив Эха 18:07, 02 апреля 2018

В Екатеринбурге прошел митинг против отмены прямых выборов мэра

Поправки в законодательство инициировал глава региона Евгений Куйвышев. Завтра их должен рассмотреть региональный парламент.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ранее выступал категорически против инициативы губернатора об отмене выборов.

Законодательное собрание рассмотрит две разные инициативы, и должность мэра может остаться выборной. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал один из авторов законопроекта Михаил Зубарев.

Глава администрации города, в отличии от мэра, отвечает за хозяйственные вопросы, добавил Михаил Зубарев.

Митинг против законопроекта об отмене прямых выборов мэра пройдет сегодня в Екатеринбурге. Поправки в законодательство инициировал глава региона Евгений Куйвашев. «Таким образом он выступил от лица людей, уверенных, что горожане выбрали неподходящего мэра», — сказал «Эху Москвы» директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он добавил, что в любом случае для власти было бы эффективней оставить прямые выборы мэра. Это повышает её легитимность в регионах, — отметил директор Института политических исследований.

Прямые выборы мэров остались в считанных единицах из числа региональных столиц.

Региональные власти взялись за ликвидацию выборов мэров крупных городов практически сразу после того, как Госдума приняла поправки закон о местном самоуправлении. Сам по себе документ вызывал вопросы у специалистов еще на стадии обсуждения. Он предполагал несколько нововведений на выбор. Так, согласно одной из схем, город делился на несколько районов. Жители выбирают депутатов, а уже те голосуют по кандидатуре мэра. В пояснительной записке это объяснялось тем, что органы самоуправления крупных городов якобы оторвались от народа, и слабо контролируются городским сообществом. Впрочем, закон позволял оставить и прямые выборы городского главы, Одними из первых, кто взялся за изменения местного законодательства, стали победившие в тот год на выборах губернаторы, отмечала «Новая газета».

Предпочитали схему, когда мэра выбирают из числа депутатов городского совета, и у него сохраняются только представительские функции. За хозяйство здесь отвечает сити-менеджер. Уже в следующем году новый закон попытались оспорить члены фракции КПРФ в Госдуме. Как объяснял «Эху Москвы» парламентарий и глава юридической службы партии Вадим Соловьев, Россия подписала европейскую хартию о местном самоуправлении и обязана ей следовать.

Региональные власти говорили, что новые правила игры потребовались для сохранения стабильности в условиях финансово-экономического кризиса. Кроме того, по их мнению, это даст экономию бюджетных средств. В некоторых регионах ссылались на уголовные дела против прежних мэров (нередко конфликтовавших с губернаторами). Зато теперь, по словам властей, к управлению придут профессионалы.

Как результат, на сегодня прямые выборы сохранили лишь в восьми региональных столицах: Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске.

Комментарии

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mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 18:10

Так быстро?

kissa_ 02 апреля 2018 | 18:21

mbh_vor_n1:


В Свердловске не желают, чтобы к власти пришли Уралмашевские наркобарыги и их уголовный шнырь еврей уголовник Ройзман.

patlik 02 апреля 2018 | 18:29

kissa_: mbh_vor_n1: kissa_: Лечиться тебе надо болезный.

romashka__ 02 апреля 2018 | 18:29

За выборы! За Ройзмана!

danko1 02 апреля 2018 | 18:11

Для сохранения стабильности коррупции, воровства и уничтожения России о прямых выборах и о том, что народ по Конституции высшая власть, надо забыть.
Слуги народа вышли из подчинения у хозяина и хотят править без его вмешательства, так как так воровать и беззаконие творить удобнее.

nikitin43 02 апреля 2018 | 18:13

danko1: здесь как с запретом фильма " смерть сралина " - неправильно народишко поймёт , не того выберет ...

kdv75 02 апреля 2018 | 18:24

danko1: Уничтожение какой России вас беспокоит? Что уничтожается?

max3446 02 апреля 2018 | 18:14

по слухам оппозиция за участие в митинге 300 рублей платила

slavaibo 02 апреля 2018 | 18:17

max3446: Иди ты!

max3446 02 апреля 2018 | 18:29

slavaibo: что, даже меньше платили?

patlik 02 апреля 2018 | 18:31

max3446: А где тогда мои три сотни? Слухи лично Куйвашев распространяет?

pmasel 02 апреля 2018 | 18:32

Я так понял, что тебе лично. Крутишься портяныч, двум хозяевам служить пытаешься.

ha12raz 02 апреля 2018 | 18:28

Не делай вате добра......как бисер метать перед этими свиньями.

popov_m 02 апреля 2018 | 18:31

"для сохранения стабильности в условиях финансово-экономического кризиса", блин посмотрите ТВ, там же сплошной рост экономики, народонаселение "жирует"!

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