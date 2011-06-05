В Екатеринбурге прошел митинг против отмены прямых выборов мэра

Поправки в законодательство инициировал глава региона Евгений Куйвышев. Завтра их должен рассмотреть региональный парламент.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ранее выступал категорически против инициативы губернатора об отмене выборов.

Законодательное собрание рассмотрит две разные инициативы, и должность мэра может остаться выборной. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал один из авторов законопроекта Михаил Зубарев.

Глава администрации города, в отличии от мэра, отвечает за хозяйственные вопросы, добавил Михаил Зубарев.

Митинг против законопроекта об отмене прямых выборов мэра пройдет сегодня в Екатеринбурге. Поправки в законодательство инициировал глава региона Евгений Куйвашев. «Таким образом он выступил от лица людей, уверенных, что горожане выбрали неподходящего мэра», — сказал «Эху Москвы» директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он добавил, что в любом случае для власти было бы эффективней оставить прямые выборы мэра. Это повышает её легитимность в регионах, — отметил директор Института политических исследований.

Прямые выборы мэров остались в считанных единицах из числа региональных столиц.

Региональные власти взялись за ликвидацию выборов мэров крупных городов практически сразу после того, как Госдума приняла поправки закон о местном самоуправлении. Сам по себе документ вызывал вопросы у специалистов еще на стадии обсуждения. Он предполагал несколько нововведений на выбор. Так, согласно одной из схем, город делился на несколько районов. Жители выбирают депутатов, а уже те голосуют по кандидатуре мэра. В пояснительной записке это объяснялось тем, что органы самоуправления крупных городов якобы оторвались от народа, и слабо контролируются городским сообществом. Впрочем, закон позволял оставить и прямые выборы городского главы, Одними из первых, кто взялся за изменения местного законодательства, стали победившие в тот год на выборах губернаторы, отмечала «Новая газета».

Предпочитали схему, когда мэра выбирают из числа депутатов городского совета, и у него сохраняются только представительские функции. За хозяйство здесь отвечает сити-менеджер. Уже в следующем году новый закон попытались оспорить члены фракции КПРФ в Госдуме. Как объяснял «Эху Москвы» парламентарий и глава юридической службы партии Вадим Соловьев, Россия подписала европейскую хартию о местном самоуправлении и обязана ей следовать.

Региональные власти говорили, что новые правила игры потребовались для сохранения стабильности в условиях финансово-экономического кризиса. Кроме того, по их мнению, это даст экономию бюджетных средств. В некоторых регионах ссылались на уголовные дела против прежних мэров (нередко конфликтовавших с губернаторами). Зато теперь, по словам властей, к управлению придут профессионалы.

Как результат, на сегодня прямые выборы сохранили лишь в восьми региональных столицах: Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске.