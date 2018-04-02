Со следующего сезона матчи РФПЛ в снежную погоду будут проводиться с использованием мячей оранжевого цвета
Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. По его словам, 60 таких мячей РФПЛ уже отправлены.
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Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. По его словам, 60 таких мячей РФПЛ уже отправлены.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..
Комментарии8
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ludvig14 02 апреля 2018 | 17:39
белые мячи будут использовать на оранжевот снеге близь мусорных полигонов...
aleksandr39 02 апреля 2018 | 17:51
На замену мячей Ротенбергам выделили несколько миллиардов .
vezdehod 02 апреля 2018 | 18:13
Теперь игра пойдёт веселей - может быть начнут бить по мячу. а не по ногам.
wurm 02 апреля 2018 | 17:54
В СССР так и было, вот наконец-то и нынешние футбольные воротилы дотумкали
jetsam 02 апреля 2018 | 18:00
@с использованием мячей оранжевого цвета@
вот так, тихо, скромно, без митингов и демонстраций
вползает в россию гидра цветных революций...
kdv75 02 апреля 2018 | 18:03
А летом в футбол играть нельзя??? А шайбы будем делать белыми, когда в хоккей на черноземе начнем играть
jetsam 02 апреля 2018 | 18:12
летом низзя... так все могут... у нас свой избранный путь.
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Мужик в скафандре сено косит.
Мимо проходит женщина, и говорит: — Мужик, ты что делаешь?
Мужик отвечает: — Сено кошу.
Женщина: — А почему в скафандре?
Мужик: — Трудности люблю.
Женщина: — Плюнь ты на эти трудности, пошли лучше потр@хаемся!
Мужик, подумав: — Ладно, пошли, только в гамаке. И — стоя.
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grizzlybear 02 апреля 2018 | 18:12
Мне одному кажется, что переход футбола на систему осень - весна в России - это все-таки маразм?
Сделано было под ЧЕ и ЧМ, как во всем мире, но мы же все равно ничего не выигрываем!!!
Футбол в марте и декабре в России - это все, что угодно, но не футбол!