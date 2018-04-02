Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, предложение Трампа прозвучало в телефонной беседе с Путиным 20-го марта. Впрочем, как отметил Ушаков, возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.
В последний раз Владимир Путин был в Белом доме в сентябре 2005-го года. Тогда он встречался в Джорджем Бушем.
Комментарии46
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sumars 02 апреля 2018 | 17:33
Пыню босс на ковер вызывает:)
nikitin43 02 апреля 2018 | 17:38
sumars: ехать нать хоть с лугандоном , границу закрывать от расеи , иначе без вариантов .
evgolius7 02 апреля 2018 | 17:41
Трудно изображать победителя, сидя, образно говоря, в жопе.
Это плохо удается, даже известному мастеру многоходовок.
nikitin43 02 апреля 2018 | 17:48
evgolius7: это очевидно . вот если б трамп приехал , тогда на радостях могли и кремль сжечь для креатива.
evgolius7 02 апреля 2018 | 17:51
Что-то ольгинские притихли....
Видно методичка ещё не пришла....
Есть вариант...Путин разработал шпионскую операцию в логове врага!
Пошарить на кухне Белого дома...
Посетить сортир...ну и жучков поставить!
nelibermot17 02 апреля 2018 | 17:59
evgolius7: а что ты так перевозбулился? Ну пригласил один президент другого президента на встречу. Что ты узрел в этом такого необычного?
vasyakirin 02 апреля 2018 | 18:05
nelibermot17: Интересно, а путин один поедет или с Новичком?
dataan 02 апреля 2018 | 18:20
vasyakirin: Интересно, а путин один поедет или с Новичком?
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С гречкой.
alehan11174 02 апреля 2018 | 18:17
Трамп все правильно делает - засиделся презик путирашки в своей камере. никуда его не зовут. А ведь путлер чем больше сидит там у себя на зоне, тем больше злобы и желчи накопит. Пора ему проветриться, ботокс растрясти...заоодно и посмотреть как нормальные люди живут...которые с недоумением смотрят на Россию и не понимают зачем путлер сделал из этой страны позорище и посмешище одновременно:((
kissa_ 02 апреля 2018 | 18:26
alehan11174:
Не сердись на Трампа за то, что вас - еврейских азиатов, или, как говорит Навальный, - чурок, тупо не любят в Америке.
socialism 02 апреля 2018 | 18:18
evgolius7: Вы, маккейновские портянки, явно пациенты психбольницы.
vezdehod 02 апреля 2018 | 18:10
Владимир Владимирович встал по стойке "Смирно" и ответил - Яволь...Благодарю за честь.
dataan 02 апреля 2018 | 18:18
Ну что хомячки подпиндосные, Трамп ccыт сам приехать, боится гречки отведать российской. :)))
Умоляет Путина приехать.
haldey 02 апреля 2018 | 17:40
sumars: "Гитлер Сталина зовет в Берлин и это в 43-м", коренной перелом наступил, понятно, кто проиграл войну... Я бы не поехал в логово врага. Да, и о чем с ним говорить? Принять капитуляцию? Что они могут нам предложить?
savbensmb 02 апреля 2018 | 18:01
haldey: Ну пенсионер, посмеялся рт души. А действительно, что они могут предложить? Отказаться от крылатой ракеты с ядерным двигателем, скоростью в 20 МАХ? Кстати, 20 МАХ это 20 скоростей звука, примерно 19 - 20 тысяч км в час. Скорость падения метеорита на Землю. Ну Вы надеюсь поняли... Остаётся такая же торпеда со скоростью 800 км час на любой глубине, на любые расстояния... А если с рыбёшкой на такой скорости... Что там у него ещё есть?
aleksandr39 02 апреля 2018 | 17:43
sumars: Стало известно что " великому вождю " позвонили пранкеры Вован и Лексус где разыграли его в преддверии чисто российского праздника 1 апреля " страна дураков " .
kdv75 02 апреля 2018 | 17:59
sumars: kvn1949: Таки кто чей ставленник? Пора уже в Рейкьявик
socialism 02 апреля 2018 | 18:16
sumars: На ковёр там вызывают только марионеток типа Касьянова и подобных.
До президента России у них ручонки коротки. Потому и бесятся.
sensei54 02 апреля 2018 | 17:33
Не поедет.
eniro 02 апреля 2018 | 17:49
sensei54: Побегеть. "Это ПРОРЫВ ! Мы ЗАМУТИМ ТАКОООЕ ! Этот СИ еще ПОЖАЛЕЕТ ! Покажем ему и один пояс и ОДИН ПУТЬ(ин)".
smith_1984_ 02 апреля 2018 | 17:35
Надеюсь получится встретится и хоть как то начать для обоих сторон выгодные переговоры.
smith_1984_ 02 апреля 2018 | 17:43
smith_1984_: выгодные в том,что всем нам лучше пойти путем мира.Может все в чем то были не правы ,в чем то надо может разделить ответственность и встать на путь мира.
peresvet73 02 апреля 2018 | 17:37
Это было до высылки дипломатов и закрытия консульства.
geovit 02 апреля 2018 | 17:37
Сработало! Не зря столько бомб сбросили на людей и оружия поставлял террористам - это признание.
kvn1949 02 апреля 2018 | 17:38
Агент просит дальнейших инструкций !
socialism 02 апреля 2018 | 18:20
kvn1949: У вас в голове короткое замыкание? Был бы он агентом, вся маккейновская нечисть давно бы открывала все двери в Кремле ногами.
Ищите агентов в пятой колонне и не ошибётесь.
raffal 02 апреля 2018 | 18:27
socialism:
Давно уже пора в Брюсселе, перед штаб-квартирой НАТО поставить памятник В.В.Путину, на котором выбить:
"Mr. Владимир В.Путин за огромный и неоценимый вклад в укрепление и консолидацию Североатлантического альянса";)
gillan38 02 апреля 2018 | 17:38
Здоровье дороже.
wurm 02 апреля 2018 | 17:38
Они его арестуют там. Лучше пусть Трамп к нам.
arabmot 02 апреля 2018 | 18:00
wurm: Да и хрен с ним - надоел)))
naivnyk 02 апреля 2018 | 17:39
Не поедет он, без обсуждений! Пустое приглашение )
bozk 02 апреля 2018 | 17:40
Очередная бессмысленная встреча
naivnyk 02 апреля 2018 | 17:41
Во первых смысла нет с куклой встречаться, во вторых - это не по рангу )))
sadda 02 апреля 2018 | 17:43
Что-то долго в Кремле думали прежде чем озвучить такую лестную для старика Кабаева новость. С чего бы это?
ostanovka 02 апреля 2018 | 17:53
sadda: да небось воффка сам попросился. Он ведь невыездной, так чтоб дали визу на Белый дом. Но, видать, не дали, так Вова, осерчав, выкинул вон питерское консульство. Шоб знали как вованом питерским пренебрегать.
viktorova 02 апреля 2018 | 18:04
sadda: а не придумана ли эта новость?
sadda 02 апреля 2018 | 17:46
Трамп - "Ну ты там заходи, если чё..."
ostanovka 02 апреля 2018 | 17:49
Чтоб взять анализ биоматериала для аутентификации - в мире начался процесс над Рахой по случаю сбития ею Боинга, нужно подтверждение что Вовка тот самый.
Или с отчетом на ковер.
Или и то, и другое.
Или вообще, как с Пиночетом в Испании, но этот случАй всех злее.
dekadik 02 апреля 2018 | 17:53
Ну так если только кофейку попить...да посмотреть друг на друга в последний раз
jetsam 02 апреля 2018 | 17:58
надеюсь, трамп в курсе?
volkov_25 02 апреля 2018 | 18:04
Завербуют как пить дать.
greeg1 02 апреля 2018 | 18:06
Между прочим, я заметил, стоит только Трампу просто поговорить с каким-нибудь отморозком, так сразу дела в международном политическом пространстве идут на поправку. Ким тому наглядный пример.
Господин Трамп. Вы уж там всыпьте Вовке по первое число. Может и русским людям чего-нибудь перепадёт от щедрот барских.
jamba 02 апреля 2018 | 18:07
Заманивают((
buzukin939 02 апреля 2018 | 18:10
Шо толку с Трампом встречаться? Он же ничего не решает - раз, да и ваще он наш человек - мы его и выбрали. Так шта всю эту самодеятельность с приглашением - нахер, пусть сначала разгонит своих оппонентов, а там, глядишь, и военный бюджет сократит - вот тогда и поговорить можно - о рыбалке, о бабах, о конкурсах красоты. Ну и соревнования устроить - наши ракеты против ихней ПРО :) Кто проиграл - отдал Аляску и разоружился :)
ha12raz 02 апреля 2018 | 18:18
Соврал, конечно......недорого взял.
socialism 02 апреля 2018 | 18:25
Трамп пригласил Путина посетить Белый дом...
От такой новости западных прихвостней и американских сенаторов того и гляди удар хватит. А если Путин действительно войдёт в Белый дом со всеми дипломатическими почестями, вся бандеровская сволочь и им подобные подавятся своим собственным ядом. Было бы интересно понаблюдать такое зрелище))