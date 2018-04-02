Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, предложение Трампа прозвучало в телефонной беседе с Путиным 20-го марта. Впрочем, как отметил Ушаков, возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.

В последний раз Владимир Путин был в Белом доме в сентябре 2005-го года. Тогда он встречался в Джорджем Бушем.