Совдадельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовывать не следовало
Так считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что это убивает их бизнес. Бизнес-омбудсмен считает, что следствие могло ограничиться домашним арестом. Он также сообщил, что Магомедовы к нему за помощью не обращались, но он этим займется, если обращение поступит.
Комментарии6
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prender 02 апреля 2018 | 17:35
гидра пожирает саиу себя. лавэ, лавэ и зекружилось в головэ.
peresvet73 02 апреля 2018 | 17:41
Наверняка они с двойным гражданством. Отпустить, это значит вообще никогда больше их не увидеть.
dekadik 02 апреля 2018 | 17:42
теперь значит им можно воровать...очень оригинальное суждение
glotze7 02 апреля 2018 | 18:26
dekadik: Теперь они не воруют :)
А если воровали раньше, что еще нужно доказать, то да, разрешалось и это проблема государства.
jamba 02 апреля 2018 | 17:47
Думаю, формально Титоыв прав, НО! Дело в том, что весь российский, т.н. "олигархат", это никакая не элита общества, это просто удачливая фарца! Все их богатства, это успешное раздырбанивание остатков советской собственности, вот и все! Могли они стать элитой, могли! Если бы, хоть немного усилий потратили не на гламур и яхты, а на формирование в стране "гражданских институтов" и законности! Но они, видимо предпочли другой путь - делить баблосы с чиновниками под ковром!
Чего они все стоят, показали "путинские времена" - им сказали СТОЯТЬ, они и построились)
Поэтому, пусть жрут друг-друга в банке;)
sadda 02 апреля 2018 | 17:48
Ноу-хау великого путинского бизнесмена Сечена:
1. Возбуждение уголовного дела (а лучше нескольких дел зараз).
2. Арест владельцев бизнеса.
3. Скупка упавших в цене в связи с арестами активов.
4. После получения контроля над бизнесом, предъявление к прежним собственникам требований об убытках.
Для такой схемы нужна самая малость: дать указания Органам.