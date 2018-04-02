Совдадельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовывать не следовало

Так считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что это убивает их бизнес. Бизнес-омбудсмен считает, что следствие могло ограничиться домашним арестом. Он также сообщил, что Магомедовы к нему за помощью не обращались, но он этим займется, если обращение поступит.