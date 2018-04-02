Истринский городской суд арестовал на 15 суток Артема Любимова — одного из организаторов акций против свалки «Ядрово» в Волоколамске. Как сообщил адвокат Любимова Денис Кунаев, в материалах дела говорится, что Любимова задержали после звонка гражданина, сообщившего, что он готовит беспорядки на митинге.

Еще один задержанный активист, Андрей Жданов, арестован на 14 суток. Он был задержан во время так вчерашнего называемого «антимусорного» автопробега на Москву.