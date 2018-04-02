Истринский городской суд арестовал на 15 суток Артема Любимова — одного из организаторов акций против свалки «Ядрово»
Истринский городской суд арестовал на 15 суток Артема Любимова — одного из организаторов акций против свалки «Ядрово» в Волоколамске. Как сообщил адвокат Любимова Денис Кунаев, в материалах дела говорится, что Любимова задержали после звонка гражданина, сообщившего, что он готовит беспорядки на митинге.
Еще один задержанный активист, Андрей Жданов, арестован на 14 суток. Он был задержан во время так вчерашнего называемого «антимусорного» автопробега на Москву.
Комментарии19
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kapitankolbaskin 02 апреля 2018 | 17:33
Подлая власть . Город должен заступиться !!!
putinfu 02 апреля 2018 | 17:36
kapitankolbaskin: Значит беспорядков не было, он их ЯКОБЫ по навету готовил. Так если сообщить, что Путин готовит беспорядки..его на 15 суток посадят?
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 17:40
Мусор - наше всё. Свободу мусорным акционистам!!!
haldey 02 апреля 2018 | 17:53
mbh_vor_n1: Шумите громче про свалки... Скрипали спалили британских хозяев. Там уже гречку прошлогоднюю обвиняют... Так что, надо менять информационный фон)))
cattt 02 апреля 2018 | 17:43
putinfu: Во совок треклятый, все по просьбе трудящихся!
nelibermot17 02 апреля 2018 | 17:53
Если жители Волоколамска хотят, чтобы народ был с ними (хотя бы даже морально), они должны отсеивать сразу такую проукраинскую мразоту как этот Любимов-дружок Навального
vezdehod 02 апреля 2018 | 18:06
Ну вот и дожили...По Тук-Тук одного гражданина - стали, пока. давать Пятнадцать суток.
naivnyk 02 апреля 2018 | 17:37
kapitankolbaskin: Голодовку ДАВАЙ, будет премия от ЕСПЧ!!!
nikolashin2017 02 апреля 2018 | 17:34
какая чудная страна,
что стукачей и гнид полна...
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 17:52
nikolashin2017: Вы не правы. Ну, не все прям гниды на украине.
nikitin43 02 апреля 2018 | 17:34
будет против вначале дубинками , а там и убить могут , расея же , стабилизец да и слишком большие деньги у вонючей мафии , чайка крышует , мусора своё получают , а здеся народишко не желает вонь нюхать ...
vilingrad 02 апреля 2018 | 17:41
Поле звонка гражданина"
Стучать- и никаких гвоздей- вот лозунг дяди Вовы!
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 17:46
Отшипели выборы, отвоняли свалки, девять дней прошло. Активистов снова начали сажать. Жизнь возвращается в отведенную ей колею.
aleksei123m 02 апреля 2018 | 17:57
О как.
Т.е. если кто-то позвонит и сообщит, что власть готовит, предположим в Лужниках, митинг, то путина или володина арестуют несмотря на Конституцию?
sadda 02 апреля 2018 | 17:58
Любители Путина и ЕР получили то что хотели. Вот теперь пускай молча нюхают московское дерьмо и не вякают, а иначе в каталажку.
hagana 02 апреля 2018 | 17:59
Звонили из соседнего отдела полиции ?
anna20869 02 апреля 2018 | 18:01
Скорее всего этот стучащий " гражданин" - подсадная уточка ФСБ или уголовник, на которого полиция надавила опять же по указке ФСБ. ФСБ вообще уже переквалифицировалась в обслугу престольный мафии,интересы страны и народа этой страны она не защищает.
keg 02 апреля 2018 | 18:06
травиться можно возмущаться низя.....
jetsam 02 апреля 2018 | 18:09
-сероводород!
- Я!.
- приговариваю вас к 10 суткам, - метан!
- Я!
- а вас приговариваю к 15ти суткам. Ну вот, граждане, экологию вам и почистили,...