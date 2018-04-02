За полчаса до начала митинга «Не трогай выборы» в Екатеринбурге на акции собралось уже более 500 человек, и люди продолжают приходить. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Екатеринбургской городской думы, один из заявителей акции Дмитрий Головин.

«Люди собираются, у многих в руках красные шарики. Поскольку многие подмерзли, у нас тут организована выдача чая и печенья. Не от Госдепа, а от наших предпринимателей, которые тоже «за» выборы мэра, и они поэтому спонсорскую помощь нам оказывают. Сейчас передо мной человек 500, хотя до начала митинга еще полчаса. Обстановка добрая», — рассказал он.

Д.Головин пояснил, что изначально митинг был заявлен всего на 99 человек, чтобы не раздражать полицию. «Чтобы не было сурово сдвинутых полицейских бровей, чтобы они не нагоняли кучи ОМОНа и прочее – это вносит нервозность в ряды митингующих. А так все сейчас с добрыми улыбками», — уточнил он.

По мнению Д.Головина, законодательная инициатива отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга наценена против действующего градоначальника Евгения Ройзмана и горожан, «которые избирают независимых оппозиционных политиков». Депутат Екатеринбургской городской думы сомневается, что митинг против отмены прямых выборов что-то кардинально изменит, однако считает, что в этой ситуации невозможно не выразить свой протест.

«Шансы малы, но не можем молчать в этой ситуации, мы должны сказать свое «Нет». Наши муниципальные права все время откусывают, и у нас практически ничего не осталось, мы в городе ничего не решаем. Не знаю, какая там мотивировочная часть про отмену выборов написана, но подо льдом: не надо нам вашего Ройзмана, самостоятельного мэра, самостоятельности города. Хотим превратить ваш полуторамиллионный вольный свободный город креативных людей в большую деревню и управлять ею», — заключил он.