Политолог Марков: Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга поможет «скорректировать» волеизъявление граждан
Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга, с точки зрения региональных и федеральных властей, поможет «скорректировать волеизъявление» граждан, проявивших свою «несознательность», избрав главой города яркого оппозиционного политика Евгения Ройзмана. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Сергей Марков.
«Мы видим, что выборы мэра Екатеринбурга, в частности, привели к тому, что победил такой яркий оппозиционер – Евгений Ройзман, который, как считают многие в центре, связан с организованными криминальными группировками. Поэтому, с точки зрения ряда людей, в этих выборах население Екатеринбурга проявило свою несознательность и, может быть, это волеизъявление надо скорректировать», — сказал он.
Политолог также отметил, что Екатеринбург – достаточно оппозиционный город, где население достаточно критично относится к федеральной власти. Поэтому прямые выборы мэра — это очень важная вещь для легитимности власти в этом регионе, а их отмена будет достаточно болезненной.
«Оппозиция серьезно сконцентрирована вокруг Екатеринбурга, и население продолжает настаивать на своем праве выбирать своих начальников: президента, губернатора, мэра. Население считает, что это — фундаментальное право человека в современном мире», — добавил С.Марков.
Комментарии15
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midnightblues 02 апреля 2018 | 17:14
Мой герой
Сереня-жги дальше
исландию не забудь
danko1 02 апреля 2018 | 17:23
midnightblues: Ну совсем дебилом Марков стал.
Даже придумать в оправдание беззакония ничего не смог. Полный бред.
Страшно, что такие дебилы у нас во власти, начиная с Путина и повсюду.
putinfu 02 апреля 2018 | 17:34
danko1: у Марков когнитивный диссонанс.
ura_123 02 апреля 2018 | 18:13
putinfu: Причём прогрессирующий)))
vaka257 02 апреля 2018 | 17:19
Марков как всегда выдал перл...По его получается,мнение всех жителей стоит меньше, чем мнение кучки путиноидов...
midnightblues 02 апреля 2018 | 17:22
vaka257: Когда всех придурков с тв арестуют и придут за Сереней,он вытащит справку из Ганушкина о шизобрении.И тут не поспоришь
costs 02 апреля 2018 | 17:23
vaka257: а кто у нас платит политологам ?
ura_123 02 апреля 2018 | 18:16
costs: Как это кто? Всевозможные ток-шоу,вроде тех что проходят на НТВ.
spstank67 02 апреля 2018 | 17:20
Кто бы объяснил, чем путинские ставленники отличаются от бандитов.
vladimirgornitsky 02 апреля 2018 | 17:27
Марков, конечно, дурак, так что если это он сам придумал, то это его очередная глупость.
Но нельзя исключить, что он озвучивает, что велено. Власть жуликов и воров открыто заявляет, что ей плевать на мнение граждан, которые могут выбрать не тех.
И в принципе власть права. Электорату, который избирает президентом жулика и вора, нельзя и выборы дворника доверить, не то что мэра миллионного города.
В Екатеринбурге на выборах президента Путина президент Путин получил 73% голосов.
odobryam_s 02 апреля 2018 | 17:29
А как же Конституция? Там же единственный источник власти - многонациональный народ России?
kessara 02 апреля 2018 | 17:29
кого вообще интересует его мнение? политолог это диагноз? вроде он еще институтом руководит?
ac_dc 02 апреля 2018 | 17:30
Население считает, что это ( ха - хс - ха !!!!! ) — фундаментальное право человека в современном мире», — добавил С.Марков.
Да, плохо ещё работа с населением поставлена, товарищ Марков.
Не искоренили пока ещё под корень несознательных
ura_123 02 апреля 2018 | 18:11
Скорректировать волеизъявления граждан???
"Они там что,с ума посходили?"(с) цитатник Путина.
ha12raz 02 апреля 2018 | 18:21
Марков не просто гандон.....генеральский .