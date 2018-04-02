Политолог Марков: Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга поможет «скорректировать» волеизъявление граждан

Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга, с точки зрения региональных и федеральных властей, поможет «скорректировать волеизъявление» граждан, проявивших свою «несознательность», избрав главой города яркого оппозиционного политика Евгения Ройзмана. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Сергей Марков.

«Мы видим, что выборы мэра Екатеринбурга, в частности, привели к тому, что победил такой яркий оппозиционер – Евгений Ройзман, который, как считают многие в центре, связан с организованными криминальными группировками. Поэтому, с точки зрения ряда людей, в этих выборах население Екатеринбурга проявило свою несознательность и, может быть, это волеизъявление надо скорректировать», — сказал он.

Политолог также отметил, что Екатеринбург – достаточно оппозиционный город, где население достаточно критично относится к федеральной власти. Поэтому прямые выборы мэра — это очень важная вещь для легитимности власти в этом регионе, а их отмена будет достаточно болезненной.

«Оппозиция серьезно сконцентрирована вокруг Екатеринбурга, и население продолжает настаивать на своем праве выбирать своих начальников: президента, губернатора, мэра. Население считает, что это — фундаментальное право человека в современном мире», — добавил С.Марков.