Форвард «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за ругательства, которые он позволил себе по ходу матча с «Анжи»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за матерные ругательства, которые он позволил себе по ходу воскресного матча с Анжи. Бранная тирада футболиста была слышна в трансляции.

В игре против Анжи Смолов был заменен на 85-й минуте. Когда неудачно сыгравший форвард покидал поле, краснодарские болельщики свистели. Футболист разозлился и выдал в ответ несколько матерных слов. Которые были услышаны не только на стадионе, но по ходу телевизионной трансляции.

По завершении матча Федор принес извинения.

– Ругаться матом – плохо! – написал он на своей странице в Твиттере. – Особенно, если мат слышат женщины и дети. Срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой.

Очевидно, что после извинений Смолова футболисты и тренеры материться не перестанут ( а происходит это в нашем футболе по нескольку десятков раз в каждом матче). Однако поступок одного из лидеров сборной России как минимум заслуживает внимания.

Комитет по этике РФС пока никак не отреагировал на проступок Смолова.