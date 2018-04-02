Форвард «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за ругательства, которые он позволил себе по ходу матча с «Анжи»
Форвард «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за матерные ругательства, которые он позволил себе по ходу воскресного матча с Анжи. Бранная тирада футболиста была слышна в трансляции.
В игре против Анжи Смолов был заменен на 85-й минуте. Когда неудачно сыгравший форвард покидал поле, краснодарские болельщики свистели. Футболист разозлился и выдал в ответ несколько матерных слов. Которые были услышаны не только на стадионе, но по ходу телевизионной трансляции.
По завершении матча Федор принес извинения.
– Ругаться матом – плохо! – написал он на своей странице в Твиттере. – Особенно, если мат слышат женщины и дети. Срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой.
Очевидно, что после извинений Смолова футболисты и тренеры материться не перестанут ( а происходит это в нашем футболе по нескольку десятков раз в каждом матче). Однако поступок одного из лидеров сборной России как минимум заслуживает внимания.
Комитет по этике РФС пока никак не отреагировал на проступок Смолова.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ghazaryan_s 02 апреля 2018 | 17:28
Смолов (читай Акинфеев, Березуцкий и т.д.: Ё. твою м..., как получилось, бл..., не знаю. Просто вырвалось, на х..., больше не повторится, бл... буду. (извините, я старался по минимуму)
ruthenocene 02 апреля 2018 | 17:29
"Ругаться матом – плохо!"
А разговаривать матом - нормально! :)
aleksandr39 02 апреля 2018 | 17:31
Смолова нужно дисквалифицировать до конца чемпионата .