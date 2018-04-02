Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена

Его считают причастным к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Именно лидер оппозиционного турецкого движения FETO отдал приказ об убийстве главы российской дипмисии, уверены власти. Более того, следствие настаивает, что непосредственный исполнитель этого преступления, Мевлют Мерт Алтынташ, якобы был знаком с Фетхуллахом Гюленом лично. Турецкий суд в итоге выдал ордер не только на арест оппозиционного проповедника, но и еще нескольких человек. Вот только сам Гюлен уже несколько лет живет в США и Вашингтон не торопится выдавать его Анкаре. Сам он обвинения в причастности к убийству российского посла отвергает. Тем временем по этому делу уже арестованы семеро. Из них трое — бывшие полицейские. Есть среди фигурантов дела и организатор фотовыставки, на которой был убит Андрей Карлов.

Убийство Андрея Карлова произошло в конце 2016 года. Стрелявший, Алтынташ, был убит полицейскими.