Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена
Его считают причастным к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.
Именно лидер оппозиционного турецкого движения FETO отдал приказ об убийстве главы российской дипмисии, уверены власти. Более того, следствие настаивает, что непосредственный исполнитель этого преступления, Мевлют Мерт Алтынташ, якобы был знаком с Фетхуллахом Гюленом лично. Турецкий суд в итоге выдал ордер не только на арест оппозиционного проповедника, но и еще нескольких человек. Вот только сам Гюлен уже несколько лет живет в США и Вашингтон не торопится выдавать его Анкаре. Сам он обвинения в причастности к убийству российского посла отвергает. Тем временем по этому делу уже арестованы семеро. Из них трое — бывшие полицейские. Есть среди фигурантов дела и организатор фотовыставки, на которой был убит Андрей Карлов.
Убийство Андрея Карлова произошло в конце 2016 года. Стрелявший, Алтынташ, был убит полицейскими.
Комментарии4
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mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 17:10
Фетхуллах должен ответить за всё... и за посла тоже!
pauel1964 02 апреля 2018 | 17:15
mbh_vor_n1: А главное за крушение османской империи
y_y_y 02 апреля 2018 | 17:36
pauel1964:
Тонкий восточный юмор ;)
А в целом американцы не хорошо ведут себя а союзником по нато. Укрывают гады столь многогранного злодея!
igorkot____1 02 апреля 2018 | 17:17
mbh_vor_n1: Ну ежели какой то портян об этом говорит, так тому и быть. Муха-ха-ха.........!!!!