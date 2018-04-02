Руководителем «Промсвязьбанка» в ближайшее время назначат сына бывшего премьер-министра, директора СВР
Руководителем «Промсвязьбанка» в ближайшее время назначат Петра Фрадкова – сына бывшего премьер-министра, директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Он возглавит временную администрацию, сообщили в Центробанке.
Центробанку важно, чтобы Петр Фрадков как можно скорее возглавил «Промсвязьбанк» как новую структуру с учетом новых задач, подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, на докапитализацию регулятор дополнительно выделит 130 миллиардов рублей. Петр Фрадков будет исполнять функции «единоличного исполнительного органа» до тех пор, пока не изберут президента банка. Произойти это должно на собрании акционеров, которое состоится после передачи «Промсвязьбанка» в собственность Росимущества, отмечает РБК.
«Промсвязьбанк» санируют через Фонд консолидации банковского сектора с 15 декабря прошлого года, а до этого контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы. На его базе планируют создать банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Непрофильные и проблемные активы выведут. Пропавшие из «Промсвязьбанка» кредитные досье обнаружили 16 марта, находились они вне помещения кредитной организации. Однако пока ЦБ не имеет к ним доступа.
Петр Фрадков ранее возглавлял Российский экспортный центр.
Комментарии29
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odobryam_s 02 апреля 2018 | 17:05
Ну вот и все перспективы развития страны....
meister_luvin 02 апреля 2018 | 17:07
odobryam_s:
феодализм в постиндустриальную эпоху обречен!
takao 02 апреля 2018 | 17:10
Ново-феодальная элита - передача по наследству не только накопленного богатства и капиталов, но и властных полномочий, как в управлении государством, так и в бизнесе, который, на самом деле, сросся с этим государством.
takao 02 апреля 2018 | 17:13
"Османская империя не была нац.государством, но той же Византией, в которой лишь сменилась правящая династия и государственная религия. Тех, кого мы называем "турками" - это были в основном генетические греки и славяне, перешедшие в Ислам.
За весь 16 век, эпоху наивысшего расцвета Османской Империи, в ней сменилось более 30 Великих Визирей. Но только два из них были турками. Что касается остальных, то их нац.состав распределялся так: 7 сербов, 9 боснийцев, 2 грека, 11 албанцев, 2 хорвата, 2 венгра, 1 черкес, 1 итальянец. Это касается не только Великих Визирей, но и любого "турка", оставившего след в истории, неважно, будь он администратором, поэтом, художником или ученым. Знаменитые турецкие поэты Ташлыджалы Яхья-бей и Иса Месихи были албанцами. Основоположник турецкой художественной миниатюры Насух эль-Силахи был боснийцем. Величайший османский архитектор и инженер Мимар Синан был армянином. Всех этих людей: Великих Визирей, военначальников, управленцев, поэтов и ученых объединяла одна общая черта, все они были бывшими рабами и родились в христианских семьях. Впрочем, рабство было краковременным эпизодом их жизни. В Османской Империи существовал «налог кровью» — Девширме, который обязаны были оплачивать иноверцы с подчиненных империи окраин. Суть его была в том, что ежегодно какой-то процент мальчиков изымался из семей, обращался в рабство и отправлялся в империю.
Там детей воспитывали в муслим-традициях, и если мальчик принимал ислам (какой ребенок откажеться в таких условиях?), то он обучался, и далее - в зависимости от способностей, он либо направлялся в школу янычар, либо в дворцовую школу — Эндерун, где из него делали госадминистратора. По окончании Эндеруна выпускник определялся на госдолжность и становился свободным поданным Османской Империи. Вся государственная администрация в полном составе комплектовалась из этих выпускников дворцовой школы."
ПРОДОЛЖУ..
takao 02 апреля 2018 | 17:13
ЗАКАНЧИВАЮ
"Дело доходило до того, что знатные семейства балканских славян давали османским чиновникам взятки, чтобы их детей забрали в рабство и они могли попасть в Эндерун. Так, например, уже упомянутый мною Ташлыджалы Яхья-бей происхоил из албанской княжеской династии Дукаджини, и его родители приложили все свое влияние, чтобы выбор османских чиновников, отбиравших рабов, пал на их сына. Персидская знать презрительно называла Диван (госсовет Османской империи) эпитетом «Невольничий рынок», но это не уберегло Персию от разгрома.
В течение двух веков Османская империя как насос высасывала из окружающих стран лучших людей и обращала их к себе на службу. Это был самый впечатляющий социальный лифт в истории. Происхождение и богатство мало что значили для карьеры. Значили лишь образование и способности. Шансов стать Великим Визирем у греческого мальчишки-раба было куда как больше, чем у внука падишаха. Именно этим и объясняются грандиозные успехи и победы Османов вплоть до 17 века.
А в 17 веке произошло то, что и должно было произойти: госчиновники потихоньку начали пристраивать на теплые местечки своих племянников и сыновей, соц.лифт потихоньку перестал работать. В Эндерун стали принимать тех, кто больше заплатит…И империя быстро пришла в упадок. Так что есть очень простой способ понять, сколько осталось жить тому или иному государству. Надо просто посмотреть, сколько «племянников и сыновей» занимают высшие должности в государстве. Чем их там больше, тем ближе конец государства. Ну а уж если там только они и никого кроме них нет, значит счет пошел уже на месяцы.
kissa_ 02 апреля 2018 | 17:10
meister_luvin:
Угомонись, совок.
Твои комуняцкие мрази типа МБХ, воруют, убивают и сбегают,
а вы, коммунистические холуйки и портянки, тявкаете на всех, кто отбирает у вас - совковых портянок, корыто.
demokrat62 02 апреля 2018 | 17:14
kissa_: Ты так за сынка Фрадкова обидился ?? Думаешь он со своего стола тебе что-нибудь подкинет ??
kissa_ 02 апреля 2018 | 17:40
demokrat62:
Какие обиды, дурачок?
Просто забавно, как такие ка ты, холуйки и совковые портянки, вылизывают у коммуняк, типа МБХ, и дрочат на коммунистических пропагандонов, типа свинидзе.
danko1 02 апреля 2018 | 17:15
Сыну Патрушева отдали гос. банк Россельхозбанк, который при нем достиг за год невиданных никогда убытков, но тем не менее этого сынка признали лучшим банкиром года.
Теперь другому сыночку банк дарят. Кому, нефть-газ, кому алмазы, кому банки.
Такие вот "талантливые" детки у правящей мафии.
Мафия второй волны из неучей и тупиц взялась за уничтожение России.
Только не стоит удивляться, что умные и талантливые бегут из России туда, где их ум и талант нужен, пока в России воры и тупицы, и уже и их сыновья, всем заправляют.
zapadnay 02 апреля 2018 | 17:44
meister_luvin:
А что?! Население разве не за это проголосовало? Кто-то получает банк, а кто-то кг гречки по льготной цене на выборах.
Так что не возмущайтесь теперь, коли вместо головы - тыква.
petrovitchcolyan 02 апреля 2018 | 17:55
zapadnay:
Дебил безмозглый, ты урод думаешь что хоть кто то "голосовал" ?
Тупица, скажу тебе по секрету , что с времен Ельцина все проценты рисуются заранее , а все остальное это цирк.
zapadnay 02 апреля 2018 | 18:32
petrovitchcolyan:
Дурачок безмозглый. Рисуют, вон математик доказал. А остальные?!
bozk 02 апреля 2018 | 17:06
При полной поддержке народонаселения
popov_m 02 апреля 2018 | 17:07
Конфликт интересов, говорите???
prender 02 апреля 2018 | 17:07
Росгрязьбанк большая прачешная росгрязьполитики.
severnaj 02 апреля 2018 | 17:09
Порадуемся за сына директора СВР - мальчик не подвел своего отца.
orein51 02 апреля 2018 | 17:10
а чо не внучков?
odobryam_s 02 апреля 2018 | 17:16
orein51: Они по-русски не бельмеса, поди.... Как и подобает внукам патриотов-начальников.
askol2016 02 апреля 2018 | 17:12
Вот и детишки подросли... Есть кому передать страну со словами "Берегите Россию!.." Кстати, другой сынишка, Патрушев-младший, уже разворовал вверенный ему Россельхозбанк на 50 млрд рублей. И ничего, сошло с рук, даже орден дали...
kodes Сергей Кодес 02 апреля 2018 | 17:13
Вдумайтесь только, какое прекрасное название - "единоличный исполнительный орган"!
По-моему, этим всё сказано...
gregor 02 апреля 2018 | 17:16
Путин же обещал ,что сделает счастливыми своих детей и детей друзей .
А вы что подумали ,когда голосовали , что ваших ?
Наивные вы ... однако .
world_nail 02 апреля 2018 | 17:16
Да насрать на старшего сына-банкира, мелкий-то Фрадков - заместитель управляющего делами Президента РФ - вот талантище-то.
kapitankolbaskin 02 апреля 2018 | 17:28
пашел прорыв....все как дядя вова говорил ! Не повезло патрику с киссой и дачником ! Не вас дураков поставили банком руководить. Ну ничё ...следующий банк точно ваш...
Патрика...патрика,патрика !!!
bakero 02 апреля 2018 | 17:39
Кроме коррупции у нас процветает ещё и кумовство... Привет президенту Сухарто!
petrovitchcolyan 02 апреля 2018 | 17:52
Вот уроды ...
Сначала разворовали миллиарды , теперь "санируют" на 130 млрд , чтоб еще раз разворовать...
Очень удобная схема по выводу бюджета по частным карманам ...
Жгите дальше, дети СВР.
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 18:04
Малыш – Послушай, мама. А когда папа умрет, мне нужно будет работать сантехником?
Мама – Почему ты так думаешь? Скажи, почему ты это подумал?
Малыш– Ну, ведь, сын Фрадкова когда-нибудь станет премьером.
Мама - Малыш, это тебе не грозит. Ты по наследству получишь только старый велосипед своего отца и, если захочешь, будешь донашивать его старые пижамы, ботинки и всё остальное.
didubeli 02 апреля 2018 | 18:04
Все по наследству! Ни одного постороннего умного во власть. А Россия все
катится и катится в никуда..
greeg1 02 апреля 2018 | 18:11
Эка новость. Вот если бы Фрадков передал свои полномочия сыну прачки или дворника, дела у банка сразу бы пошли вверх.
yurasska 02 апреля 2018 | 18:32
ой... а пачиму о назначении сына фрадкова СООБЩАЕТ ЦЕНТРОБАНК РОССИИ??Уж некак центробанка не имеет полномочий назначать главу банка.Ну т.к. банк не являеца собственностью центробанка.А какие достижения у этого сынка именно в банковской деятельности?Он похоже даже вблизи-метров в писсят-видел-таки Дойчебанк и два раза??.Ну и понимает хорошо что доллар и евро-это разная валюта!!А сынок шувалова в какой банк будет вставлен поуправлять?а сынок др и пр рукавадитлей служб страны-некак и никада даже ва сне не видевшых дебета и кредета куда ево вставят правельно пораспределять бабло народа России??И пачиму частные владельцы банков-НЕОБЪЯСНИМО УХОДЮТ ИЗ БАНКОВ.А СЫНКОВ работнеков неэкономических служб страны-НАЗНАЧАЕТ ЦЕНТРОБАНК???Ну рас не ставят профессионалов-значит будет как в роснефти ЩАС - када сынок сечена награждаеца за многолетнюю работу через ГОД нахождения в совете деректаров роснефтиПремия кстате-чуть побольше взятки Улюкаева.