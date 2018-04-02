Руководителем «Промсвязьбанка» в ближайшее время назначат сына бывшего премьер-министра, директора СВР

Руководителем «Промсвязьбанка» в ближайшее время назначат Петра Фрадкова – сына бывшего премьер-министра, директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Он возглавит временную администрацию, сообщили в Центробанке.

Центробанку важно, чтобы Петр Фрадков как можно скорее возглавил «Промсвязьбанк» как новую структуру с учетом новых задач, подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, на докапитализацию регулятор дополнительно выделит 130 миллиардов рублей. Петр Фрадков будет исполнять функции «единоличного исполнительного органа» до тех пор, пока не изберут президента банка. Произойти это должно на собрании акционеров, которое состоится после передачи «Промсвязьбанка» в собственность Росимущества, отмечает РБК.

«Промсвязьбанк» санируют через Фонд консолидации банковского сектора с 15 декабря прошлого года, а до этого контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы. На его базе планируют создать банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Непрофильные и проблемные активы выведут. Пропавшие из «Промсвязьбанка» кредитные досье обнаружили 16 марта, находились они вне помещения кредитной организации. Однако пока ЦБ не имеет к ним доступа.

Петр Фрадков ранее возглавлял Российский экспортный центр.