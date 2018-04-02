В Екатеринбурге начинается митинг против отмены прямых выборов мэра города
Главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев отмечает, что люди проявили большой интерес к этому мероприятию.
Напомним, именно на завтра в областном законодательном собрании назначено рассмотрение законопроекта об отмене прямых выборов мэра города.
Комментарии15
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rern1 02 апреля 2018 | 17:02
Волоколамск, Кемерово, Екатеринбург...
meister_luvin 02 апреля 2018 | 17:03
rern1:
За Ройзмана! За свободу!
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 17:07
Прямые выборы - рудимент. Отменять их необходимо срочно и повсеместно.
Глупость полная - эти "прямые выборы". Нафиг их!
meister_luvin 02 апреля 2018 | 17:09
mbh_vor_n1: "Глупость полная - эти "прямые выборы". Нафиг их!" (из манифеста раба 21-го века)
zapadnay 02 апреля 2018 | 17:56
Все равно продавать. Их интересуют интересы совсем других людей.
А свои интересы жители городов и посёлков необъятной страны давно «профукали»
arabmot 02 апреля 2018 | 17:09
meister_luvin: Поздно доктор пить боржоми, если почки отлетели. 18 марта думать надо было. А теперь валить отсюда надо, хоть тушкой, хоть чучелом.
shplint_04 02 апреля 2018 | 17:13
Ройзмана можно понять. Столько лет "ураганил" и вдруг всего лишиться. Опять-таки, снимут, и глядишь, за убитую из-за квартиры старушку отвечать придётся.
olegleon 02 апреля 2018 | 17:21
meister_luvin: хороший тост!
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 17:11
Сам за себя не постоишь - начальство подсидит.
naivnyk 02 апреля 2018 | 17:11
Чем бы дитяти не тешелись )) Я лично ЗА прямые выборы, пусть тётю Дусю выбирают, хотя бы смешно будет )
pavel_3768 02 апреля 2018 | 17:22
naivnyk: "тешелись", куча скобочек, жуткая ава. С какой помойки, вас, портянок только набирают???
komiccap_nkvd 02 апреля 2018 | 17:23
если народ выбирает Ройзмана или Рабиновича, у такого народа нет будущего
mavreh 02 апреля 2018 | 17:29
komiccap_nkvd: а Рабинович тебе чем не угодил?
В штаны насрал?
mamiluk 02 апреля 2018 | 17:29
Екатеринбуржцам нужно отстоять и выборы и Евгения Ройзмана-который вместе с командой боролся с наркомафией и крышующей ее милицией и победил зло....но сегодня местное жулье по науськианию кремлевского режима-пытается уничтожить последний оплот народовластия....после этого будет..конец...полный конец...больше "ройзманых" способных сплотить народ и бороться за гражданские права- уже не будет.... регион окончательно обескровят, ограбят и деградируют.
jamba 02 апреля 2018 | 17:33
Люди должны знать, что отмена любых выборов (любого уровня), это прямое нарушение ст. 3.1 Конституции РФ. В которой говорится, что "единственным источником власти является НАРОД"!!!
Все прочие отговорки, это "разговоры в пользу бедных"! Как говорят на югах", "купите себе гуся и парьте ему мОзги")))