В Екатеринбурге начинается митинг против отмены прямых выборов мэра города

Главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев отмечает, что люди проявили большой интерес к этому мероприятию.

Напомним, именно на завтра в областном законодательном собрании назначено рассмотрение законопроекта об отмене прямых выборов мэра города.