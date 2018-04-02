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Эксклюзив Эха 16:42, 02 апреля 2018

Участницу одиночного пикета у ГД против домогательств отпустили из ОВД без составления протокола, она продолжила акцию

Участницу одиночного пикета у Госдумы против домогательств, сооснователя проекта взаимопомощи для женщин «Проект W» Алену Попову отпустили из ОВД «Тверское» без составления протокола, после чего она вернулась на место акции и без препятствий со стороны полиции продолжила пикет. Об этом она сама сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

А.Попова отметила, что ранее вместе с ней задержали двух молодых людей, стоявших неподалеку от нее с плакатом «Лживым журналистам не место в Госдуме» в поддержку депутата ГД Леонида Слуцкого, которого несколько сотрудниц СМИ ранее обвинили в сексуальных домогательствах.

«Сначала нас с этими ребятами продержали где-то час в автозаке, потом привезли в ОВД «Тверское», где мы пробыли еще 2 часа. Мы написали объяснительные, и, поскольку придраться ко мне было не к чему, меня отпустили без составления протокола. А ребятам составили протокол — они стояли на расстоянии менее, чем 50 метров друг от друга «, — рассказала она.

По словам А.Поповой, выходя из ОВД, она предупредила сотрудников правоохранительных органов, что собирается вернуться к Госдуме и продолжить стоять в пикете, поскольку не нарушает законодательство РФ. «Они ответили мне: «Да, конечно, реализуйте свое конституционное право», — отметила она.

Вернувшись к Госдуме, активистка обнаружила еще несколько молодых людей, которые пришли выразить поддержку Л.Слуцкому.

«Там на месте группа поддержки этих ребят стали ходить за мною хвостом, чтобы между нами не было расстояния 50 метров. Затем опять приехала полиция, молодые люди быстро свернули свои плакаты и ушли. Полиция еще раз сфотографировала картонное изваяние депутата Слуцкого, но задерживать меня не пыталась», — рассказала она.

Ранее А.Попову задержали у здания Государственной думы. Она стояла в пикете с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Подошедшие к ней сотрудники полиции, попросили предъявить паспорт, и затем сообщили ей, что «с таким слоганом здесь стоять нельзя», а после заявили, что «здесь вообще сегодня стоять нельзя».

Комментарии

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rern1 02 апреля 2018 | 16:45

Путинцы могут только домогаться. При чем во всем.

mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 16:48

Ай-яй-яй... без протокола... печалька.
Без протокола и "пыток" - работу ей никто не оплатит ((

klukvik 02 апреля 2018 | 16:50

«здесь вообще сегодня стоять нельзя».- гениально!
сегодня можно только волчком крутиться

fr_perren 02 апреля 2018 | 16:54

И что все прицепились к Слуцкому, у него даже фамилия от слова "случка",что от него ждать?

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