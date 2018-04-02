Действующие уголовные статьи, предусматривающие ответственность за допинг, в России не работают

Об этом РБК сообщил министр спорта Павел Колобков. По его словам, за полтора года по ним нет судебной практики Колобков считает, что нужны прецеденты и тогда схема начнет давать результаты. Он добавил, что РУСАДА в прошлом году передало информацию о 41 случае вовлечения спортсмена в прием допинга. Одно из них практически дошло до суда, но развалилось. В других случаях не смогли собрать доказательства.



Напомним, сегодня в нашем эфире после 21-го часа выступит новый глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.