Действующие уголовные статьи, предусматривающие ответственность за допинг, в России не работают
Об этом РБК сообщил министр спорта Павел Колобков. По его словам, за полтора года по ним нет судебной практики Колобков считает, что нужны прецеденты и тогда схема начнет давать результаты. Он добавил, что РУСАДА в прошлом году передало информацию о 41 случае вовлечения спортсмена в прием допинга. Одно из них практически дошло до суда, но развалилось. В других случаях не смогли собрать доказательства.
Напомним, сегодня в нашем эфире после 21-го часа выступит новый глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
Комментарии8
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seryj_wolk 02 апреля 2018 | 16:39
Надо отстранить рфию от международных соревнований пока антидопинговые законы не заработают. Ведь это так просто!
bozk 02 апреля 2018 | 16:40
А что вообще работает ? Кроме безответной любви к нацлидеру, разумеется
danko1 02 апреля 2018 | 16:40
У нас Мутко за то, что допинг сделал гос. системой, на повышение пошел.
Наказывают тех. кто разоблачает применение допинга, а самих допингистов местами в ГД и администрациях награждают.
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 16:42
Если эта статья не работает, а сажать всё-таки нужно, то можно использовать что-нибудь типа "пикет одиночный" или "трава в багажнике".
sasass 02 апреля 2018 | 16:43
Допинг контролируется на высшем уровне и поэтому ничего не работает - в сегодняшней России работа теплиться только на нищем уровне , чтобы только с голоду не помереть...
eniro 02 апреля 2018 | 16:44
Эй, Министра! Мал-мал социальный, финансовый, моральнай сторона есть у тибя? Админресурса есть? А-а... импотенто-облико морале . Зачем живешь?
jetsam 02 апреля 2018 | 16:51
"после 21-го часа выступит новый глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. "
ну, как лодку назовешь, так она и ....
evgeny_biolog 02 апреля 2018 | 16:54
"в России не работают"