В список богатейших людей планеты по данным Bloomberg вошли 27 россиян
Самым богатым из них стал Алексей Мордашов. Его состояние превышает $19 млрд. В рейтинге Bloomberg у него 47-е место. За ним следуют Владимир Потанин — $19 млрд и Леонид Михельсон — более $18,5 млрд. В перечне также значатся Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов и ряд других россиян.
Комментарии10
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angrew 02 апреля 2018 | 16:37
Сдается мне, что кого-то явно не посчитали...
danko1 02 апреля 2018 | 16:43
angrew: Да, у нас награбленные миллиарды скрывают.
Да и те, кто вошел в список, явно не мозгами, как Билл Гейтс, миллиарды заработал, а близостью к власти.
Этих миллиардеров тюрьма заждалась, как тайных, так и явных.
nikitin43 02 апреля 2018 | 16:55
danko1: многие наварились по антисанкциям продавая тухлятину дарагим расеянам , в нормальных странах это невозможно .
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 16:38
Горжусь за Родину, а "Мордашев" - сына у соседа назову!
evgolius7 02 апреля 2018 | 16:39
Коррупция - это не только роскошная путинская яхта Graceful и дворцы Ротенбергов размером с Павелецкий вокзал, это и десятки сгоревших в Кемерово детей и зарплата пожарного 12 тыс р.
Одно без другого не бывает, давно пора это осознать
olegleon 02 апреля 2018 | 16:45
evgolius7: и Ваша пенсия с льготами и субсидиями тысяч в 20-25 рублей. в какой ещё стране государственное пособие по старости может быть в 2 раза выше зарплаты пожарного??
sadda 02 апреля 2018 | 16:53
olegleon: Где это вы видели у рядовых пенсионеров пенсии 20-25 тыс. рублей?! обычно 10-12 рублей. Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
evgolius7 02 апреля 2018 | 16:58
sadda:
А ему это не важно...
Ему ещё о пенсии думать не надо...
Вот когда подойдёт время лет через дцать , а ему будут платить 20 тысяч на которые можно будет купить краюху хлеба...тогда он о свое ж..попе будет думать.
Хотя и сейчас интеллект хуже чем у моего Йорка...
sadda 02 апреля 2018 | 16:43
При нищенских пенсиях у большинства пенсионеров, при мизерных зарплатах учителей и медиков, - такое богатство особо впечатляет. Да здравствует Путин.
jetsam 02 апреля 2018 | 16:55
среди 27 есть хоть один маск? ну хоть пол-маска?