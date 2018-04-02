В список богатейших людей планеты по данным Bloomberg вошли 27 россиян

Самым богатым из них стал Алексей Мордашов. Его состояние превышает $19 млрд. В рейтинге Bloomberg у него 47-е место. За ним следуют Владимир Потанин — $19 млрд и Леонид Михельсон — более $18,5 млрд. В перечне также значатся Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов и ряд других россиян.