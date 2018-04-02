Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена
На этот раз его обвиняют в организации убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Гюлена уже обвиняется в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году. Российский посол был убит в декабре 2016 года во время открытии фотовыставки в Анкаре. Гюллен живет в США , где получил убежище.
Комментарии3
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sasass 02 апреля 2018 | 16:37
Двойную игру играет Эрдоган - с двумя тайными врагами сразу...)))
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 16:40
За посла Фетхул теперь ответит. Жестко.
olegleon 02 апреля 2018 | 16:43
Эрдогану надо было Гюлена в убийстве Кеннеди ещё обвинить