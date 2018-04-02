Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена

На этот раз его обвиняют в организации убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Гюлена уже обвиняется в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году. Российский посол был убит в декабре 2016 года во время открытии фотовыставки в Анкаре. Гюллен живет в США , где получил убежище.