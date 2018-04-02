Окончательное решение о том, кто возглавит театр-студию «Табакерка», будет принять после 23-го апреля

Об этом ТАСС сообщил министр культуры Владимир Мединский. Ранее сам Мединский предложил возглавить созданный Олегом Табаковым коллектив Владимиру Машкову. Отвечая на вопрос, принял ли актер предложение, Мединский сказал, цитирую: «надеюсь, что да. Мы очень ждем».