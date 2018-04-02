Окончательное решение о том, кто возглавит театр-студию «Табакерка», будет принять после 23-го апреля
Об этом ТАСС сообщил министр культуры Владимир Мединский. Ранее сам Мединский предложил возглавить созданный Олегом Табаковым коллектив Владимиру Машкову. Отвечая на вопрос, принял ли актер предложение, Мединский сказал, цитирую: «надеюсь, что да. Мы очень ждем».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
preo 02 апреля 2018 | 16:42
Следующего Шарикова начальником!
dataan 02 апреля 2018 | 16:59
Вот же блин проблема у людей ! :))))))))))))))))
vaka257 02 апреля 2018 | 16:57
Если назначать Машкова ,то театр должен быть назван "машонка"...