Задержанная у Госдумы активистка Алена Попова выпущена из полиции без составления протокола
Она была задержана на пикете против домогательств. С собой у нее была картонная фигура депутата Леонида Слуцкого с надписью «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Полицейские заявили ей, что с таким слоганом стоять нельзя, и доставили ее в ОВД «Тверское».
Комментарии9
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naivnyk 02 апреля 2018 | 16:33
Бабло от ЕСПЧ не обломилось, надо дуре голой стоять было, хотя людей бы распугала )))
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 16:35
Ну, вот. Без протокольчика...
За это ей работу не оплатят, зря стояла...
patrik05 02 апреля 2018 | 16:59
Задержанная у Госдумы активистка Алена Попова выпущена из полиции без составления протокола...
А картонного Лёню Слуцкого отпустили?
olegleon 02 апреля 2018 | 16:39
naivnyk: точно. без протокола могут и не поверить, что её пытали в полиции
odobryam_s 02 апреля 2018 | 16:41
Во! А говорили, что был бы человек, а статья найдется....
vladimir1967 02 апреля 2018 | 16:43
Надо было взять лозунг-распускать руки чиновникам можно. Претензий бы не было
jetsam 02 апреля 2018 | 16:47
#Полицейские заявили ей, что с таким слоганом стоять нельзя, #
интересно, а с таким:
===
я извиняюсь перед слуцким
за то, что тискал мой лобок...
===
oppicruss 02 апреля 2018 | 16:48
С дуры какой спрос? Пусть себе оппозиционирует, убогая.
nnnmmm 02 апреля 2018 | 17:00
Бедная девка, уже и на пикет выходит, дабы её хотя бы в полицейском участке домогнулись и никак номер не выходит.