Задержанная у Госдумы активистка Алена Попова выпущена из полиции без составления протокола...

Она была задержана на пикете против домогательств. С собой у нее была картонная фигура депутата Леонида Слуцкого с надписью «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Полицейские заявили ей, что с таким слоганом стоять нельзя, и доставили ее в ОВД «Тверское».