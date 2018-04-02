ФСБ и МВД полгода отслеживали телефонные переговоры и интернет-переписку братьев Магомедовых
Владельцы группы «Сумма» арестованы по обвинению в создании преступной группы и хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Как рассказали РБК рассказали источники в спецслужбах, задержание Зиявудина и Магомеда Магомедовых планировалось еще 25 марта, но было отложено для доработки материалов дела.
Ранее сообщалось, что следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах. Кроме того, следователи отправили через Интерпол более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с Магомедовыми.
Комментарии4
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odobryam_s 02 апреля 2018 | 16:35
Но, пока получали откаты - молчали. Много было у нас таких "отслеживателей"....
olegleon 02 апреля 2018 | 16:35
а всего то надо было взять "за зад" десяток госчиновников, которые подписывали им госконтракты
apels 02 апреля 2018 | 16:46
Сейчас выяснится, что в рамках следственного эксперемента Песков получал оплату свадебного круиза.
jetsam 02 апреля 2018 | 16:49
а вот интересно - прослушивали с санкции... - чего или кого?
или "главврач сказап - в морг, значит в морг.."?