ФСБ и МВД полгода отслеживали телефонные переговоры и интернет-переписку братьев Магомедовых

Владельцы группы «Сумма» арестованы по обвинению в создании преступной группы и хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Как рассказали РБК рассказали источники в спецслужбах, задержание Зиявудина и Магомеда Магомедовых планировалось еще 25 марта, но было отложено для доработки материалов дела.

Ранее сообщалось, что следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах. Кроме того, следователи отправили через Интерпол более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с Магомедовыми.