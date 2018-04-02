Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар»

Имя нового главного тренера клуба будет названо в ближайшие дни.

Решение об отставке 49-летнего специалиста было принято в понедельник, сообщается на официальном сайте «Краснодара». Накануне клуб с Кубани сыграл дома вничью с Анжи, упустив победу в компенсированное время.

Шалимов работал в должности главного тренера «быков» с сентября 2016 года. В прошлом сезоне «Краснодар» занял четвертое место. Ну а в нынешнем после 24 проведенных матчей «черно-зеленые» располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Локомотива» на восемь очков. Неудачно выступила команда и в Лиге Европы, не сумев пробиться в групповой раунд турнира.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Краснодар» 7 апреля сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».