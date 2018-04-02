Через час в Екатеринбурге начнется митинг против отмены прямых выборов мэра
Между тем, в России остается все меньше городов, где жители могут сами путем голосования решать, кто будет руководителем.
Акция согласована с властями и пройдет на площади Обороны. Митинг заявлен с темой «Об информировании граждан об отмене выборов главы Екатеринбурга», пишет интернет-издание Znak.com. Законопроект в региональное заксобрание внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно документу, мэра будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.
Прямые выборы мэра сохранились только в восьми российских региональных столицах — Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске. Новая система муниципального самоуправления стала результатом реформы, которую начали в 2014 году. После этого регионы стали массово отказываться от прямых выборов мэров, напоминает BBC. Как отмечает РБК, региональные власти объясняли свое решение необходимостью сохранения «стабильности» в условиях финансово-экономического кризиса.
В ряде городов, где отменяли прямые выборы мэра, проходили акции протеста местных жителей.
Комментарии9
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meister_luvin 02 апреля 2018 | 16:06
успехов!
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 16:25
Кому нужны эти "прямые выборы"?! Нафиг не сдались.
ha12raz 02 апреля 2018 | 16:09
Московские цари не потерпят Великих Новгородов и Екатеринбургов.......и всех остальных.
Только холопе и холуи..
rern1 02 апреля 2018 | 16:09
Очень важный день для екатеринбуржцев. Они должны показать что имеют честь и желание быть свободными. И никто не должен им указывать мэра города.
nikitin43 02 апреля 2018 | 16:10
узурпатор обоснованно боится и не доверяет народу.
bozk 02 апреля 2018 | 16:11
Ну почему эти бузотёры и либералы не хотят вернуться в средневековье?!!!
budweiser23 02 апреля 2018 | 16:13
Как отмечает РБК, региональные власти объясняли свое решение необходимостью сохранения «стабильности» в условиях финансово-экономического кризиса
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Кому и на кладбище "стабильность"....
vinning7 02 апреля 2018 | 16:19
Конституцию защищать не пробовали ?
neitral_n 02 апреля 2018 | 16:30
Действия губернатора направлены на укрепление народовластия - это же очевидно! Удивительный народ - ничего не понимает...