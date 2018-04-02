Через час в Екатеринбурге начнется митинг против отмены прямых выборов мэра

Между тем, в России остается все меньше городов, где жители могут сами путем голосования решать, кто будет руководителем.

Акция согласована с властями и пройдет на площади Обороны. Митинг заявлен с темой «Об информировании граждан об отмене выборов главы Екатеринбурга», пишет интернет-издание Znak.com. Законопроект в региональное заксобрание внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно документу, мэра будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.

Прямые выборы мэра сохранились только в восьми российских региональных столицах — Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске. Новая система муниципального самоуправления стала результатом реформы, которую начали в 2014 году. После этого регионы стали массово отказываться от прямых выборов мэров, напоминает BBC. Как отмечает РБК, региональные власти объясняли свое решение необходимостью сохранения «стабильности» в условиях финансово-экономического кризиса.

В ряде городов, где отменяли прямые выборы мэра, проходили акции протеста местных жителей.