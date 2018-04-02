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16:03, 02 апреля 2018

С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским

Это статистика Фонда кино. Рекордным оказалось и  количество зрителей отечественных картин – за первый квартал их посмотрели более 30 миллионов человек. Для сравнения в прошлом году – чуть более 20 миллионов.

Комментарии

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rern1 02 апреля 2018 | 16:05

Вот попали. Ведь они несмотрибельны.

bozk 02 апреля 2018 | 16:08

Вот только как было 100% шлака в кино, так и осталось

budweiser23 02 апреля 2018 | 16:09

"Вий-1" был отстой, но скоро на экраны выйдет "Вий-2" - ещё больший отстой...на безрыбье и рак рыба, не правда ли?

andy66 02 апреля 2018 | 16:10

может население от этого и звереет? ((

fikus74 02 апреля 2018 | 16:11

ни на один не ходил и смотреть не собираюсь.

natayak 02 апреля 2018 | 16:12

Есть чем гордиться. Фильмы - призеры международных фестивалей показывают на сеансах 23.00 и позже. Зато родной отстой - пожалуйста, праймтайм.

prorab1 02 апреля 2018 | 16:18

Надо сделать лимит по количеству американских фильмов.

navsegda 02 апреля 2018 | 16:28

prorab1: Не нравится не смотри

seryj_wolk 02 апреля 2018 | 16:34

prorab1: Кинопрокат разорится!

platonnekafrin 02 апреля 2018 | 16:20

Когда в кинотеатре российским станет каждый фильм, произойдет вторая политическая катастрофа Земли. Но главная печаль не в этом, а в том, что в отсутствие страны Путин не сможет переизбираться.

kochar 02 апреля 2018 | 16:21

С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским по причине нехватки финансов.

world_nail 02 апреля 2018 | 16:31

"С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским" - мультики про галеру с ядрёным двигателем?

vilingrad 02 апреля 2018 | 16:34

И это большая удача! Иначе жертв было в десятки раз больше.

angrew 02 апреля 2018 | 16:34

Миллионы просмотров нагоняли, как обычно, "каруселями" и приписками? Главное, не сколько придет, а как посчитают.

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