С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским
Это статистика Фонда кино. Рекордным оказалось и количество зрителей отечественных картин – за первый квартал их посмотрели более 30 миллионов человек. Для сравнения в прошлом году – чуть более 20 миллионов.
Комментарии14
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rern1 02 апреля 2018 | 16:05
Вот попали. Ведь они несмотрибельны.
bozk 02 апреля 2018 | 16:08
Вот только как было 100% шлака в кино, так и осталось
budweiser23 02 апреля 2018 | 16:09
"Вий-1" был отстой, но скоро на экраны выйдет "Вий-2" - ещё больший отстой...на безрыбье и рак рыба, не правда ли?
andy66 02 апреля 2018 | 16:10
может население от этого и звереет? ((
fikus74 02 апреля 2018 | 16:11
ни на один не ходил и смотреть не собираюсь.
natayak 02 апреля 2018 | 16:12
Есть чем гордиться. Фильмы - призеры международных фестивалей показывают на сеансах 23.00 и позже. Зато родной отстой - пожалуйста, праймтайм.
prorab1 02 апреля 2018 | 16:18
Надо сделать лимит по количеству американских фильмов.
navsegda 02 апреля 2018 | 16:28
prorab1: Не нравится не смотри
seryj_wolk 02 апреля 2018 | 16:34
prorab1: Кинопрокат разорится!
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 16:20
Когда в кинотеатре российским станет каждый фильм, произойдет вторая политическая катастрофа Земли. Но главная печаль не в этом, а в том, что в отсутствие страны Путин не сможет переизбираться.
kochar 02 апреля 2018 | 16:21
С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским по причине нехватки финансов.
world_nail 02 апреля 2018 | 16:31
"С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах России был российским" - мультики про галеру с ядрёным двигателем?
vilingrad 02 апреля 2018 | 16:34
И это большая удача! Иначе жертв было в десятки раз больше.
angrew 02 апреля 2018 | 16:34
Миллионы просмотров нагоняли, как обычно, "каруселями" и приписками? Главное, не сколько придет, а как посчитают.