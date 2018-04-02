МЧС: В кинотеатрах перед сеансами необходимо показывать ролики о действиях при пожаре
В кинотеатрах перед сеансами необходимо показывать ролики о действиях при пожаре — это инициатива МЧС. Впрочем, по словам главы ведомства Владимира Пучкова, это не освободит собственников и арендаторов от соблюдения правил.
По его словам, все сотрудники торговых и развлекательных центров обязаны пройти обучение по пожарной безопасности.
Комментарии16
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alexandr_l 02 апреля 2018 | 16:10
А рекламу ближайших кладбищ ?
evgolius7 02 апреля 2018 | 16:15
Ну тогда уж и в цирке клоуны рассказывать должны..
И в музеях..а в библиотеке сам бог велел.
Сам Бог велел и на свадьбах перед застольем.
А в ресторанах вообще надо таблички на стол ставить с планом эвакуации.
olegleon 02 апреля 2018 | 16:21
alexandr_l: а это на пачках сигарет и бутылках водки.
можно ещё на пешеходных переходах. "пешеход! помни, переходя дорогу не на тот свет, ты попадёшь на тот свет"
bozk 02 апреля 2018 | 16:13
Необходимо показывать ролики любви к нацлидеру
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 16:13
Это надо показывать пожарным
polsan 02 апреля 2018 | 16:14
Установите же двери как везде в мире которые открываются только наружу с пожарными лестницами и приведите все эти здания в соответствие с нормами пожарной безопасности, как во всех нормальных странах, примеров же полно и не надо будет показывать эти фильмы!
jetsam 02 апреля 2018 | 16:21
polsan: вы в метро входили? в московское? питерское? киевское? почему часть половинок всегда закрыта (особенно зимой)? двери как у людей - они же для людей.
kochar 02 апреля 2018 | 16:18
Лет 15 назад на стадионе «Э́нфилд» в Ливерпуле вместимостью 54 074 зрителя случайно сработала сигнализация о пожаре.
Через 18 мин стадион бы пуст.
jetsam 02 апреля 2018 | 16:19
в авиалайнерах тоже показывают, что делать при аварии.
однако персонал бук'а все перечеркивает...
peresvet73 02 апреля 2018 | 16:21
... а в школах Закон Божий преподавать...
neitral_n 02 апреля 2018 | 16:22
Зарубежом именно так и делают! Они ж тупые!
evgeny_biolog 02 апреля 2018 | 16:24
Правильно и ещё пусть перед сеансом каждого клюнет в задницу жареный петух ...
borhudarov 02 апреля 2018 | 16:42
Перед каждым сеансом проводить учения. Кто не уложился в норматив - штрафовать. Через год все спортивные будут.
asyrj 02 апреля 2018 | 16:47
Лучше рассказывать об антидотах полония и "Новичка".
profi1962 02 апреля 2018 | 16:50
Не переводите все в компанейщину, раньше в 70-80 годы показывали, но не на каждом сеансе и больше для молодежи на утренних сеансах.
vlabumur 02 апреля 2018 | 16:52
На чемпионат мира по футболу 2018 не допускать болельщиков не знающих пожарной безопасности (иностранцы должны сдать обязательный экзамен).