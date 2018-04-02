МЧС: В кинотеатрах перед сеансами необходимо показывать ролики о действиях при пожаре

В кинотеатрах перед сеансами необходимо показывать ролики о действиях при пожаре — это инициатива МЧС. Впрочем, по словам главы ведомства Владимира Пучкова, это не освободит собственников и арендаторов от соблюдения правил.

По его словам, все сотрудники торговых и развлекательных центров обязаны пройти обучение по пожарной безопасности.