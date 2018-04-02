Стали известны новые подробности задержания владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Оперативники вели за ними слежку почти полгода.

Братья находились под, так называемым техническим контролем: отслеживались их телефонные разговоры и интернет-переписка. Об этом рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД и подтвердили в центральном аппарате ФСБ. По их данным, обыски в группе «Сумма» и задержание планировалось провести 25 марта, но следователи решили «доработать часть материалов дела». «Активная фаза мероприятий» началась, когда стало известно, что подозреваемый планирует выехать за рубеж. Настаивавший на аресте фигурантов следователь говорил в суде, что братья 31 марта собирались лететь в Майами. Зиявудин тогда объяснил, что планировал вернуться через 10 дней.

Собеседники издания также сообщили, что следственные действия проходили в 25 регионах, в том числе в дочерних структурах группы «Сумма» и в компаниях-партнерах. Кроме того, было отправлено более 100 запросов через Интерпол в полиции стран, где могут находиться оффшоры, связанные с Магомедовыми. Отмечается, что «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег» уже известна.

Братьев Магомедовых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. 31 марта Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца. Они отправлены в СИЗО «Лефортово».