Z Архив новостей новости
5 7 6 3877
16:00, 02 апреля 2018

Стали известны новые подробности задержания владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Оперативники вели за ними слежку почти полгода.

Братья находились под, так называемым техническим контролем: отслеживались их телефонные разговоры и интернет-переписка. Об этом рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД и подтвердили в центральном аппарате ФСБ. По их данным, обыски в группе «Сумма» и задержание планировалось провести 25 марта, но следователи решили «доработать часть материалов дела». «Активная фаза мероприятий» началась, когда стало известно, что подозреваемый планирует выехать за рубеж. Настаивавший на аресте фигурантов следователь говорил в суде, что братья 31 марта собирались лететь в Майами. Зиявудин тогда объяснил, что планировал вернуться через 10 дней.

Собеседники издания также сообщили, что следственные действия проходили в 25 регионах, в том числе в дочерних структурах группы «Сумма» и в компаниях-партнерах. Кроме того, было отправлено более 100 запросов через Интерпол в полиции стран, где могут находиться оффшоры, связанные с Магомедовыми. Отмечается, что «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег» уже известна.

Братьев Магомедовых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. 31 марта Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца. Они отправлены в СИЗО «Лефортово».

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

budweiser23 02 апреля 2018 | 16:06

А, чем эти ребятишки отличаются от кремлепутов? Меньшим размером капитала?

ur_sus 02 апреля 2018 | 16:33

В Маями, типа собирались... на частном, значица ероплане? Ну, ну...

vladimir1967 02 апреля 2018 | 16:46

budweiser23: Крыша не та.

sadda 02 апреля 2018 | 16:13

А чего Сурков и Песков не замолвят словечка за своих друганов Магомедовых перед шефом? братья что, зря их подкармливали?

stoik68 02 апреля 2018 | 16:21

хотели соскочить значит..

neyexo 02 апреля 2018 | 16:30

Полгода лучше бы безопасность граждан проверяли

jetsam 02 апреля 2018 | 16:32

во всем виновата нефть.
сократилась кормовая база.
хищники стали жрать друг друга.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6951 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 6907 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 8155 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Заявление посла США Джона Хантсмана в связи с высылкой сотрудников российских спецслужб «Сегодняшние действия делают США безопаснее, ограничивая возможности России следить за американцами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США»...

5 192 6 46893 26.03
Kвидео, сша, общество, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 236 6 14728 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 200 6 13414 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Трагедия в Кемерове: безответственность властей и беззащитность граждан Когда пожарные доставали из огня тела погибших детей ни один федеральный канал не изменил сетки вещания. На экране шли фильмы о Путине, ток-шоу о вражеском Западе и Украине и развлекательные передачи…

5 82 6 16086 26.03
Kкемерово, пожары, трагедии, события
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 80 6 6431 30.03
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я объявляю национальный траур Там мои дети, там нет чужих детей, там адская смерть, так умирали евреи в концлагерях…

5 103 6 27797 26.03
Kкемерово, общество, дети, пожары, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 246 6 22274 07:30
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21178 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Ответ полностью адекватен ситуации»: Пол Райан – о высылке российских дипломатов из США и других стран «Ответ полностью адекватен ситуации»: Пол Райан – о высылке российских дипломатов из США и других стран «Россия занимается подобными вещами, и мы считаем, что к данному случаю (отравлению Скрипаля – НВ) Россия также причастна»...

5 66 6 11161 26.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, отношения, события
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8716 29.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Портон-Даун Он скончался, после того как ученые Портон-Дауна вылили жидкий нервно-паралитический газ ему на руку в ходе опыта…

5 177 6 29804 26.03
Kполитика, общество, власть, история, события
Блоги

+ Первый в истории «Почты России» запуск беспилотника закончился неудачей Первый в истории «Почты России» запуск беспилотника закончился неудачей Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит…

5 91 6 10795 13:20
8читать ;смотреть
Kпочта, техника, технологии, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20231 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения

Популярное за неделю

Новости

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция Об этом рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло..ю

5 76 6 69951
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 215780 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 16718 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 124 6 647751 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Митинг в Кемерово Митинг в Кемерово Массовый митинг продолжался более семи часов. 4 тысячи жителей Кемерово пришли к администрации…

5 313 6 263259 27.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, акции, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6848684
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3384331

Сегодня в эфире