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15:32, 02 апреля 2018

Президент Латвии утвердил поправки к законам, которые предусматривают переход школ на обучение на латышском языке

Как считают местные власти, у детей останется возможность изучать национальные языки и культуру национальных меньшинств.

Многие русскоязычные в Латвии выступали против принятия данного законопроекта.

Комментарии

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rampa 02 апреля 2018 | 15:37

я одного не понимаю, что им мешает вернуться в Россию? Неужели мы не примем своих соотечественников?

dataan 02 апреля 2018 | 15:38

Суицид и алкоголизм в Латвии первый в рейтинге стран. Население сокращается с астрономической скоростью. Госдолг перед ЕС уже перевалил за 10 лярдов евро. Но, орлы! :))

mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 15:39

Банальный нацизм.

taglit 02 апреля 2018 | 15:52

mbh_vor_n1: что, рашисты, ар лабу накти?

kissa_ 02 апреля 2018 | 15:43

rampa:

Тебе, старой совковой шлюшке нравится, когда тебя за твою климактерическую вонь и твоё холуйство, чморят на Газпромовской радиостанции, - также и этим русским придуркам, вцепившимся в жильё, которое им дали кровавые большевики, нравится, когда хуторяне хлещут их ссаными тряпками. Они такие же ватные рабы, как и ты - в этом весь секрет.

olegleon 02 апреля 2018 | 15:43

rampa: так вот для чего школы на латышский язык переводят!

monik_7 02 апреля 2018 | 15:45

rampa: Спорим - не вернутся? Мордой об стол терпеть будут, но на родину - ни ногой. Это ж русские!

kissa_ 02 апреля 2018 | 15:48

monik_7:

Возвращались к Сталину, а сейчас то к кому?

seryj_wolk 02 апреля 2018 | 16:09

kissa_: Если большой сосед хочет, чтобы его язык изучали, пусть финансирует его изучение в рамках русскоязычной общины. Русский -для Латвии иностранный. Родители каждого из учеников должны решить какой иностранный язык для его ребенка важнее: английский или русский.

tverichanin 02 апреля 2018 | 16:28

monik_7: Как ты себе представляешь переезд, например пенсионеров, или семей с детьми? Где жилье и работа?

vezdehod 02 апреля 2018 | 16:09

rampa:
я одного не понимаю, что им мешает вернуться в Россию? Неужели мы не примем своих соотечественников?
============================================================================================
Они уже отвыкли жить в Гулаге - Свобода лучше. чем несвобода.

yevlaxli 02 апреля 2018 | 15:41

Ну если ,например,татарский язык необязателен в школах Татарстана ,то чему тут возмущаться.

ockovtiratel 02 апреля 2018 | 15:45

Любому гражданину необходимо знать и уметь пользоваться языком страны пребывания. Иначе перебирайся туда где тебя понимают и ты понимаешь.

augustin13 02 апреля 2018 | 15:59

Лесныес братьяс пытаются рулить?) Смешная страна. ФАШИСТСКАЯ.

vezdehod 02 апреля 2018 | 16:12

augustin13:
Лесныес братьяс пытаются рулить?) Смешная страна. ФАШИСТСКАЯ.
=========================================================================================
Надо же...И как там русские уживаются с этими фашистами и не бегут на землю обетованную?

riots 02 апреля 2018 | 16:05

Что тут странного ? В Германии на немецком, в Польше на польском, в Казахстане на казахском, в России на русском. Не вижу поводов для беспокойства.

ostapbey 02 апреля 2018 | 16:27

riots: не нужно обобщать и упрощать..
Где ты видел русский язык в России?? Еще скажи что МИД носитель русского языка за рубежом..
А вот если русский-МАТЕРНЫЙ, то это же совсем другое дело. По четвертый этаж..и выше!! А вот в Латвии, что в Эстонии там звучит правильный русский язык. Без этих :
- ЧИВООООО??
.-#ЛЯ!
-НИУЯСИБЕ!!!
даже..
Даже..

timwlad69 02 апреля 2018 | 16:14

Президент Латвии утвердил поправки к законам, которые предусматривают переход школ на обучение на латышском языке
Как считают местные власти, у детей останется возможность изучать национальные языки и культуру национальных меньшинств.
Многие русскоязычные в Латвии выступали против принятия данного законопроекта.
-----------------
Ну так знание региональных языков будет достаточно для обслуживающего персонала.
Власти региональных республик которые входят в имперскую систему просто утверждают то, что уже работает.
Через познание языка империи английского воспитывается лояльность к империи.
Так что господа российская интелегенция,насрать все хотят на ваш язык Достоевского и Толстого так как деньги и револьверы дающие зарплаты правят миром, но не театральная болтология о том ,что делать,какой кошмар и призывы к покаянию. Потому в России и идёт население на убыль так как умные люди этой театральной власти не нужны, достаточно региональным державам быть обученным послушанию через примитивное образование с постоянным покаянием и комплексами неполноценности.
Способные через получения образования на языке империи проявит лояльность к империи и будет делать карьеру.

ostapbey 02 апреля 2018 | 16:30

timwlad69: приедешь в Латвию обслуживающим персоналом?? Будешь им шнурки гладить. А если сделаешь карьеру, то и носовые платки..
Кстати, ты знаешь для чего нужен носовой платок?? Даже??

timwlad69 02 апреля 2018 | 16:45

ostapbey: приедешь в Латвию обслуживающим персоналом?? Будешь им шнурки гладить. А если сделаешь карьеру, то и носовые платки..
Кстати, ты знаешь для чего нужен носовой платок?? Даже??
-------------
Ну да, типичная система раб имеющий раба.
Учебник истории Древнего Мира 5 класс в советской школе.
В Советской Системе было тоже самое.
Только при этом рабов не кормили.
Потому жили воровством пока было что воровать .Потом на всех перестало хватать и всё развались. Как и Древний Рим.
И так господа в Бундестаге, не делайте ошибок Древнего Рима и СССР. Рабов надо содержать чтобы хватало покупать то что производят.
И к стати, носовые платки это роскошь и аксессуар для украшения.

ostapbey 02 апреля 2018 | 16:55

timwlad69: к твоей стати и уголок туалетной бумаги в карманчике смокинга роскошь для украшения.
И то потому, что сосновая шишка привычнее и востребованнее.
А ведь СССР можно было бы и спасти!!
И ты виноват уж тем, что скрыл народную замену туалетной бумаге.
На морозе!! Даже

aleksei123m 02 апреля 2018 | 16:14

Если кто-то недоволен, то милости просим на родину в "рашенсюдей". (Особенно интересно сколько лет вам потребуется для восстановлен гражданства?)
Если живешь в стране постоянно, то как можно не знать языка?
Хорошо будут знать язык страны в которой постоянно проживают. Разве это плохо?

ostapbey 02 апреля 2018 | 16:32

aleksei123m: дело в направильном строении ЧЕЛЮСТИ русского человека..Как ПЕТР-1 внедрил кулаком русскую речь в голову Тартарии, так и укоренилось сие наречие антропологически!!!
Даже..

tverichanin 02 апреля 2018 | 16:31

А в Европе , например в Бельгии есть школы даже на фламандском языке, в германии и французские и итальянские и турецкие школы. Каждый должен иметь возможность учиться на своем родном языке. Если в стране этого нет, то там нет цивилизации.

ostapbey 02 апреля 2018 | 16:35

tverichanin: когда откроется на России Литовская школа??
Вот тогда тормозные литовцы и подумают..
даже..

prade 02 апреля 2018 | 16:43

tverichanin: "Если в стране этого нет, то там нет цивилизации"
В отличии от Германии, Франции и Турции Россия давно уже превратила русский язык в политику. Помнится, война России с Украиной началась после того, как украинцев обвинили в "карательных операциях" против русских - носителей русского языка.

sanchika 02 апреля 2018 | 16:36

В России полно нацменьшинств. У нас в Западной Сибири, например, полно украинцев, белорусов, поляков, прибалтов, казахов, татар... всех этих детей учат на русском языке. И никто не считает это ущемлением прав нацменьшинств. Если в Латвии русские дети смогут изучать родной язык в качестве факультатива (в отдельных школах, возможно, обязательного предмета) с изучением всех остальных предметов на латышском, все нормально. Так и должно быть.

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