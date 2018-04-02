Президент Латвии утвердил поправки к законам, которые предусматривают переход школ на обучение на латышском языке
Как считают местные власти, у детей останется возможность изучать национальные языки и культуру национальных меньшинств.
Многие русскоязычные в Латвии выступали против принятия данного законопроекта.
Комментарии27
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rampa 02 апреля 2018 | 15:37
я одного не понимаю, что им мешает вернуться в Россию? Неужели мы не примем своих соотечественников?
dataan 02 апреля 2018 | 15:38
Суицид и алкоголизм в Латвии первый в рейтинге стран. Население сокращается с астрономической скоростью. Госдолг перед ЕС уже перевалил за 10 лярдов евро. Но, орлы! :))
mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 15:39
Банальный нацизм.
taglit 02 апреля 2018 | 15:52
mbh_vor_n1: что, рашисты, ар лабу накти?
kissa_ 02 апреля 2018 | 15:43
rampa:
Тебе, старой совковой шлюшке нравится, когда тебя за твою климактерическую вонь и твоё холуйство, чморят на Газпромовской радиостанции, - также и этим русским придуркам, вцепившимся в жильё, которое им дали кровавые большевики, нравится, когда хуторяне хлещут их ссаными тряпками. Они такие же ватные рабы, как и ты - в этом весь секрет.
olegleon 02 апреля 2018 | 15:43
rampa: так вот для чего школы на латышский язык переводят!
monik_7 02 апреля 2018 | 15:45
rampa: Спорим - не вернутся? Мордой об стол терпеть будут, но на родину - ни ногой. Это ж русские!
kissa_ 02 апреля 2018 | 15:48
monik_7:
Возвращались к Сталину, а сейчас то к кому?
seryj_wolk 02 апреля 2018 | 16:09
kissa_: Если большой сосед хочет, чтобы его язык изучали, пусть финансирует его изучение в рамках русскоязычной общины. Русский -для Латвии иностранный. Родители каждого из учеников должны решить какой иностранный язык для его ребенка важнее: английский или русский.
tverichanin 02 апреля 2018 | 16:28
monik_7: Как ты себе представляешь переезд, например пенсионеров, или семей с детьми? Где жилье и работа?
vezdehod 02 апреля 2018 | 16:09
rampa:
я одного не понимаю, что им мешает вернуться в Россию? Неужели мы не примем своих соотечественников?
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Они уже отвыкли жить в Гулаге - Свобода лучше. чем несвобода.
yevlaxli 02 апреля 2018 | 15:41
Ну если ,например,татарский язык необязателен в школах Татарстана ,то чему тут возмущаться.
ockovtiratel 02 апреля 2018 | 15:45
Любому гражданину необходимо знать и уметь пользоваться языком страны пребывания. Иначе перебирайся туда где тебя понимают и ты понимаешь.
augustin13 02 апреля 2018 | 15:59
Лесныес братьяс пытаются рулить?) Смешная страна. ФАШИСТСКАЯ.
vezdehod 02 апреля 2018 | 16:12
augustin13:
Лесныес братьяс пытаются рулить?) Смешная страна. ФАШИСТСКАЯ.
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Надо же...И как там русские уживаются с этими фашистами и не бегут на землю обетованную?
riots 02 апреля 2018 | 16:05
Что тут странного ? В Германии на немецком, в Польше на польском, в Казахстане на казахском, в России на русском. Не вижу поводов для беспокойства.
ostapbey 02 апреля 2018 | 16:27
riots: не нужно обобщать и упрощать..
Где ты видел русский язык в России?? Еще скажи что МИД носитель русского языка за рубежом..
А вот если русский-МАТЕРНЫЙ, то это же совсем другое дело. По четвертый этаж..и выше!! А вот в Латвии, что в Эстонии там звучит правильный русский язык. Без этих :
- ЧИВООООО??
.-#ЛЯ!
-НИУЯСИБЕ!!!
даже..
Даже..
timwlad69 02 апреля 2018 | 16:14
Президент Латвии утвердил поправки к законам, которые предусматривают переход школ на обучение на латышском языке
Как считают местные власти, у детей останется возможность изучать национальные языки и культуру национальных меньшинств.
Многие русскоязычные в Латвии выступали против принятия данного законопроекта.
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Ну так знание региональных языков будет достаточно для обслуживающего персонала.
Власти региональных республик которые входят в имперскую систему просто утверждают то, что уже работает.
Через познание языка империи английского воспитывается лояльность к империи.
Так что господа российская интелегенция,насрать все хотят на ваш язык Достоевского и Толстого так как деньги и револьверы дающие зарплаты правят миром, но не театральная болтология о том ,что делать,какой кошмар и призывы к покаянию. Потому в России и идёт население на убыль так как умные люди этой театральной власти не нужны, достаточно региональным державам быть обученным послушанию через примитивное образование с постоянным покаянием и комплексами неполноценности.
Способные через получения образования на языке империи проявит лояльность к империи и будет делать карьеру.
ostapbey 02 апреля 2018 | 16:30
timwlad69: приедешь в Латвию обслуживающим персоналом?? Будешь им шнурки гладить. А если сделаешь карьеру, то и носовые платки..
Кстати, ты знаешь для чего нужен носовой платок?? Даже??
timwlad69 02 апреля 2018 | 16:45
ostapbey: приедешь в Латвию обслуживающим персоналом?? Будешь им шнурки гладить. А если сделаешь карьеру, то и носовые платки..
Кстати, ты знаешь для чего нужен носовой платок?? Даже??
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Ну да, типичная система раб имеющий раба.
Учебник истории Древнего Мира 5 класс в советской школе.
В Советской Системе было тоже самое.
Только при этом рабов не кормили.
Потому жили воровством пока было что воровать .Потом на всех перестало хватать и всё развались. Как и Древний Рим.
И так господа в Бундестаге, не делайте ошибок Древнего Рима и СССР. Рабов надо содержать чтобы хватало покупать то что производят.
И к стати, носовые платки это роскошь и аксессуар для украшения.
ostapbey 02 апреля 2018 | 16:55
timwlad69: к твоей стати и уголок туалетной бумаги в карманчике смокинга роскошь для украшения.
И то потому, что сосновая шишка привычнее и востребованнее.
А ведь СССР можно было бы и спасти!!
И ты виноват уж тем, что скрыл народную замену туалетной бумаге.
На морозе!! Даже
aleksei123m 02 апреля 2018 | 16:14
Если кто-то недоволен, то милости просим на родину в "рашенсюдей". (Особенно интересно сколько лет вам потребуется для восстановлен гражданства?)
Если живешь в стране постоянно, то как можно не знать языка?
Хорошо будут знать язык страны в которой постоянно проживают. Разве это плохо?
ostapbey 02 апреля 2018 | 16:32
aleksei123m: дело в направильном строении ЧЕЛЮСТИ русского человека..Как ПЕТР-1 внедрил кулаком русскую речь в голову Тартарии, так и укоренилось сие наречие антропологически!!!
Даже..
tverichanin 02 апреля 2018 | 16:31
А в Европе , например в Бельгии есть школы даже на фламандском языке, в германии и французские и итальянские и турецкие школы. Каждый должен иметь возможность учиться на своем родном языке. Если в стране этого нет, то там нет цивилизации.
ostapbey 02 апреля 2018 | 16:35
tverichanin: когда откроется на России Литовская школа??
Вот тогда тормозные литовцы и подумают..
даже..
prade 02 апреля 2018 | 16:43
tverichanin: "Если в стране этого нет, то там нет цивилизации"
В отличии от Германии, Франции и Турции Россия давно уже превратила русский язык в политику. Помнится, война России с Украиной началась после того, как украинцев обвинили в "карательных операциях" против русских - носителей русского языка.
sanchika 02 апреля 2018 | 16:36
В России полно нацменьшинств. У нас в Западной Сибири, например, полно украинцев, белорусов, поляков, прибалтов, казахов, татар... всех этих детей учат на русском языке. И никто не считает это ущемлением прав нацменьшинств. Если в Латвии русские дети смогут изучать родной язык в качестве факультатива (в отдельных школах, возможно, обязательного предмета) с изучением всех остальных предметов на латышском, все нормально. Так и должно быть.