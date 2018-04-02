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15:32, 02 апреля 2018

Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в  России

Этот вопрос будет подниматься на встрече контактной группы в Минске в ближайшую среду,  — сообщила представитель украинской стороны Ирина Геращенко. Конкретных имен она не назвала. При этом подчеркнула, что Киев будет добиваться скорейшего возвращения на родину, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Комментарии

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lion64___3 02 апреля 2018 | 15:36

Список предлагаемых к обмену граждан России:
1. Надежда Савченко
....
.....
20. Надежда Савченко

dataan 02 апреля 2018 | 15:42

Уже можно никого не менять. Скоро доблестные войска Донецкого и Луганского фронтов, с поддержкой партизанских отрядов Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей освободят город-герой Киев.

kraft 02 апреля 2018 | 15:50

dataan: Как здоровье доблестных полководцев ДНР Моторолы и Гиви?

dataan 02 апреля 2018 | 16:02

kraft: Думаю их здоровью, скоро позавидуют Парашенко, Турчин, Наливайченко и т.д.

02 апреля 2018 | 16:05

kraft: также как у полководца Немцова

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:18

kraft: Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера попросила американского президента Дональда Трампа обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее родственницы. Об этом она написала в фейсбуке.

andreyoo 02 апреля 2018 | 16:40

xoxlbizombi: Воистину, история повторяется дважды. Второй раз как фарс.
В случае с Наденькой цикл совсем небольшим получился

eniro 02 апреля 2018 | 15:55

dataan: Подкорректирую фразу. "Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти".

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:21

eniro: Хомячки, навальный ваше бабло полетел в Германию тратить с семьей.

odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:58

dataan: Ути-пути! А ты лично в этих обезьяньих разборках на чьей стороне? По мне, так пусть они там хоть все подохнут в "борьбе за свободу"! Что с одной, что с другой стороны.

testmeter 02 апреля 2018 | 16:09

odobryam_s: "Что с одной, что с другой стороны" /// Под "другой стороной" ты кого имеешь в виду, портянь? Псковских десантников, Гиркинских моторыловских "добровольцев", или ихтамнетов Агеевых, Ерофеевых, Александровых? Смотри, чтобы эти шахтеры-трактористы тебя проведать не решили

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:24

testmeter: Хохлопитек, вы все такие херои за клавиатурами. Пока в котел не попали.

ukov 02 апреля 2018 | 15:43

lion64___3:
Забыл Мотю с Киселём Ж включить промеж списка.

lion64___3 02 апреля 2018 | 15:53

ukov: Те в Израиль бегут

olegleon 02 апреля 2018 | 15:39

с доплатой?

(комментарий скрыт)

odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:55

Я бы вообще давно этих "громадян" погнал поганой метлой из России! Нефиг здесь подъедаться, пусть едут в свой Донбасс и убивают друг друга!

testmeter 02 апреля 2018 | 16:14

odobryam_s: Ты бы село на свою "поганую метлу" и убрало бы из Украины всю вашу вонючую уголовно-патриотическую падаль, "военторги" и "гумконвои". Через три дня все бы и закончилось

detul 02 апреля 2018 | 16:02

А что за россияне задержаны в Украине ?? Если уголовники, менять на уголовников. А если боевики, то предложить никого взамен Россия не сможет.

timwlad69 02 апреля 2018 | 16:03


Киеву нужны народные герои побывавшие в якобы "кошмарном российском заключении", так как с Надеждой Савченко полный провал. С военными Киевская майданная власть договорится не может, нужны говно нации интеллигенция.
Украинская местная интеллигенция так же послали киевскую власть на хрен.
Ну и Киевской майданной волости надо убеждать всех украинцев в том, что в России все враги.
И Киевская майданная власть ищет способы заполучить любым способом наступательное химическое, бактериологическое ядерное оружие массового уничтожения и если оно его получит то вместе с благословением запада.
Потому такая истерия запада вокруг якобы применением России оружия боевого массового уничтожения .
Так что все эта пропагандистская компания вокруг России происходит по причине того, что майданная киевская власть теряет поддержку запада и теперь запад даёт шанс киевской майданной власти решать проблему при помощи с помощью оружия массового уничтожения и создают для этого информационное прикрытие.
Майданная власть в Киеве и западные корпорация которые делали ставку на киевскую майданную власть пойдут на всё чтобы удержать власть над Украиной тем более Донбасс это не рыба ни мясо как и киевская власть, и значит просто поставят перед фактом уничтожения врагов которые хотели применить первыми оружия массового поражения.
Победителей не судят.
Договаривается никто на Украине не хотят. На Украине все стороны наживаются на конфликте.
И частные корпорации запада толкнут обе стороны применить оружие массового поражения.
Киевская власть более мотивирована для применения оружия массового поражения и победителя судят.

gitel21 02 апреля 2018 | 16:05

Так вот для чего захватили 10 керченских рыбаков.

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