Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в  России

Этот вопрос будет подниматься на встрече контактной группы в Минске в ближайшую среду, — сообщила представитель украинской стороны Ирина Геращенко. Конкретных имен она не назвала. При этом подчеркнула, что Киев будет добиваться скорейшего возвращения на родину, в частности, режиссера Олега Сенцова.