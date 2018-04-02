Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в России
Этот вопрос будет подниматься на встрече контактной группы в Минске в ближайшую среду, — сообщила представитель украинской стороны Ирина Геращенко. Конкретных имен она не назвала. При этом подчеркнула, что Киев будет добиваться скорейшего возвращения на родину, в частности, режиссера Олега Сенцова.
Комментарии20
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lion64___3 02 апреля 2018 | 15:36
Список предлагаемых к обмену граждан России:
1. Надежда Савченко
....
.....
20. Надежда Савченко
dataan 02 апреля 2018 | 15:42
Уже можно никого не менять. Скоро доблестные войска Донецкого и Луганского фронтов, с поддержкой партизанских отрядов Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей освободят город-герой Киев.
kraft 02 апреля 2018 | 15:50
dataan: Как здоровье доблестных полководцев ДНР Моторолы и Гиви?
dataan 02 апреля 2018 | 16:02
kraft: Думаю их здоровью, скоро позавидуют Парашенко, Турчин, Наливайченко и т.д.
02 апреля 2018 | 16:05
kraft: также как у полководца Немцова
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:18
kraft: Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера попросила американского президента Дональда Трампа обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее родственницы. Об этом она написала в фейсбуке.
andreyoo 02 апреля 2018 | 16:40
xoxlbizombi: Воистину, история повторяется дважды. Второй раз как фарс.
В случае с Наденькой цикл совсем небольшим получился
eniro 02 апреля 2018 | 15:55
dataan: Подкорректирую фразу. "Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти".
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:21
eniro: Хомячки, навальный ваше бабло полетел в Германию тратить с семьей.
odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:58
dataan: Ути-пути! А ты лично в этих обезьяньих разборках на чьей стороне? По мне, так пусть они там хоть все подохнут в "борьбе за свободу"! Что с одной, что с другой стороны.
testmeter 02 апреля 2018 | 16:09
odobryam_s: "Что с одной, что с другой стороны" /// Под "другой стороной" ты кого имеешь в виду, портянь? Псковских десантников, Гиркинских моторыловских "добровольцев", или ихтамнетов Агеевых, Ерофеевых, Александровых? Смотри, чтобы эти шахтеры-трактористы тебя проведать не решили
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 16:24
testmeter: Хохлопитек, вы все такие херои за клавиатурами. Пока в котел не попали.
ukov 02 апреля 2018 | 15:43
lion64___3:
Забыл Мотю с Киселём Ж включить промеж списка.
lion64___3 02 апреля 2018 | 15:53
ukov: Те в Израиль бегут
olegleon 02 апреля 2018 | 15:39
с доплатой?
odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:55
Я бы вообще давно этих "громадян" погнал поганой метлой из России! Нефиг здесь подъедаться, пусть едут в свой Донбасс и убивают друг друга!
testmeter 02 апреля 2018 | 16:14
odobryam_s: Ты бы село на свою "поганую метлу" и убрало бы из Украины всю вашу вонючую уголовно-патриотическую падаль, "военторги" и "гумконвои". Через три дня все бы и закончилось
detul 02 апреля 2018 | 16:02
А что за россияне задержаны в Украине ?? Если уголовники, менять на уголовников. А если боевики, то предложить никого взамен Россия не сможет.
timwlad69 02 апреля 2018 | 16:03
Киеву нужны народные герои побывавшие в якобы "кошмарном российском заключении", так как с Надеждой Савченко полный провал. С военными Киевская майданная власть договорится не может, нужны говно нации интеллигенция.
Украинская местная интеллигенция так же послали киевскую власть на хрен.
Ну и Киевской майданной волости надо убеждать всех украинцев в том, что в России все враги.
И Киевская майданная власть ищет способы заполучить любым способом наступательное химическое, бактериологическое ядерное оружие массового уничтожения и если оно его получит то вместе с благословением запада.
Потому такая истерия запада вокруг якобы применением России оружия боевого массового уничтожения .
Так что все эта пропагандистская компания вокруг России происходит по причине того, что майданная киевская власть теряет поддержку запада и теперь запад даёт шанс киевской майданной власти решать проблему при помощи с помощью оружия массового уничтожения и создают для этого информационное прикрытие.
Майданная власть в Киеве и западные корпорация которые делали ставку на киевскую майданную власть пойдут на всё чтобы удержать власть над Украиной тем более Донбасс это не рыба ни мясо как и киевская власть, и значит просто поставят перед фактом уничтожения врагов которые хотели применить первыми оружия массового поражения.
Победителей не судят.
Договаривается никто на Украине не хотят. На Украине все стороны наживаются на конфликте.
И частные корпорации запада толкнут обе стороны применить оружие массового поражения.
Киевская власть более мотивирована для применения оружия массового поражения и победителя судят.
gitel21 02 апреля 2018 | 16:05
Так вот для чего захватили 10 керченских рыбаков.