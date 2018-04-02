Глава Росгвардии Виктор Золотов просит СК возбудить дело против региональных сотрудников в Кемерове.
Местный центр лицензионно-разрешительной работы должен был знать о неправомерной охране торгового центра, — сообщил РБК советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
Напомним, среди арестованных по делу о пожаре есть сотрудник Центра защиты, который, по мнению следствия, не включил систему экстренного оповещения.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prender 02 апреля 2018 | 15:39
Пепел Клааса стучит в наши сердца.... Правду не скрыть, все равно все станет явным.
cattt 02 апреля 2018 | 15:51
prender: Расплодили дармоедов, теперь не знают где стрелочника найти.
evgolius7 02 апреля 2018 | 16:28
Даже в СССР в школе не было такого милитаризма.
Кадетские классы, МЧС, полицейские, казачьи классы!
Может уже с яслей начинать? Пусть сидит на горшке и машет шашкой.
Описает штаны, скажет, что это Вова из соседней группы.
Хотя, стоп, это уже геополитика.
vaka257 02 апреля 2018 | 15:54
Не защищаю лодырей,дармоедов,взяточников...,но всё же судить нужно по закону,а не по просьбе...В данном случае надо смотреть нарушен закон или нет.
jetsam 02 апреля 2018 | 15:58
@Местный центр....должен был знать о..@
ну совсем офигели.
местый ц должен только знать, где финская баня с подарочной рыбкой.
остальное в конвертиках на дом....
vinning7 02 апреля 2018 | 16:17
За какую веревочку не потяни, она к нацлитеру приведет
evgeny_biolog 02 апреля 2018 | 16:28
Правильно, и возбудить дело против всех жителей Кемерово, потому что ни одна собака не знала, куда бежать при пожаре ...
parodist 02 апреля 2018 | 16:33
Что бы себя отгородить отпилят эту веточку.а новая вырастет!..