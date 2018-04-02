Глава Росгвардии Виктор Золотов просит СК  возбудить дело против региональных сотрудников в Кемерове.

Местный центр лицензионно-разрешительной работы должен был знать о неправомерной охране торгового центра, — сообщил РБК советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Напомним, среди арестованных по делу о пожаре есть сотрудник Центра защиты, который, по мнению следствия, не включил систему экстренного оповещения.