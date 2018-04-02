За  Аманом Тулеевым сохранится звание «народного губернатора»

Согласно закону, который был принят в регионе несколько лет назад, за теперь уже бывшим главой области сохранится также служебное помещение в администрации с мебелью, техникой, средствами связи, у Тулеева будет по-прежнему помощник. Он и его супруга будут пользоваться пожизненно охраняемым жильем.

Напомним, Тулеев ушел в отставку накануне. Он подал прошение после пожара в торговом центре Зимняя вишня, в результате которого погибли 64 человека, в основном дети.