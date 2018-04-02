За Аманом Тулеевым сохранится звание «народного губернатора»
Согласно закону, который был принят в регионе несколько лет назад, за теперь уже бывшим главой области сохранится также служебное помещение в администрации с мебелью, техникой, средствами связи, у Тулеева будет по-прежнему помощник. Он и его супруга будут пользоваться пожизненно охраняемым жильем.
Напомним, Тулеев ушел в отставку накануне. Он подал прошение после пожара в торговом центре Зимняя вишня, в результате которого погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии28
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eric_cartman1 02 апреля 2018 | 16:58
Еще одна семейка нахлебников на шею россиян.