Оперативники ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны владельцев группы «Сумма»
Оперативники ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Отслеживалась и их интернет-переписка, — утверждают информированные источники РБК.
Задержание братьев планировалось еще 25 марта, однако было отложено для доработки материалов дела. К активной фазе мероприятия спецслужбы приступили, когда узнали о намерении одного из братьев уехать за границу.
Напомним, бизнесменов обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Они находятся в СИЗО Лефортово.
Комментарии12
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olegleon 02 апреля 2018 | 15:33
прослушивали последние полгода. а если бы раньше начали слушать?
или до этого верили, что миллиард долларов они заработали честным трудом?
prender 02 апреля 2018 | 15:34
Как неожиданно! Наверное, разрешение на прослушку получали. А все остальные 150 мил. слушают просто так, вдруг, кто что скажет.
sculll 02 апреля 2018 | 15:36
prender: Кому ты нахрен нужен...
ostapbey 02 апреля 2018 | 15:43
sculll: вот!! И это правильно к ФСБ.. и к МВД.
Вся прослушка за группой "Суммы" в чем состояла?? Во взаимном информировании друг друга:
-дверь отк4рыта
Дверь закрыта..Дверь открыта вошли
Дверь закрыта ввышли Дверь закрыта..
,,,
И как из такой информации составить инструкцию для ТРЦ по закрытию/открытию дверей на цепь?? Вот тебе и вылезло в Кемерово. За полгода!! даже..
ostapbey 02 апреля 2018 | 15:38
фсб??? ФСБ?? и МВД???
ПОЛГОДА!!!
.
Так вот, оказывается, почему сгорела четырехэтажная Зимняя Вишня быстрее армейской палатки!!!
.Даже..
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 15:39
И телефоны прослушивались, и переписка отслеживалась, и денежки тоже будут присвоены, ага.
ly4_sveta 02 апреля 2018 | 15:43
Жаль что не Сечина, Тимченко, Ротенберга, Чайку,
Ткачева, Шувалова и прочую известную бизнес-властную тусовку.
А этих и не знает никто, а своих Путин не сдает.
tks 02 апреля 2018 | 15:45
Точно заказ!
jetsam 02 апреля 2018 | 15:52
tks: сечин в курсе? перед ним уже извинились? колбаски свежие?
mordechai_blinchikov 02 апреля 2018 | 15:45
байкалфинансгрупп готовит свой лот!
gvzdk 02 апреля 2018 | 16:08
Дворкович ничего лишнего не сказал ?
borisv 02 апреля 2018 | 16:35
Ребятки, ну, что же вы так... Полгода... Двадцать два года! Таких парней - и не прослушивать? Кого ж тогда слушать? Тулеева? Или Жириновского? Если только Дерипаску...