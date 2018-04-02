Оперативники ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Отслеживалась и их интернет-переписка, — утверждают информированные источники РБК.

Задержание братьев планировалось еще 25 марта, однако было отложено для доработки материалов дела. К активной фазе мероприятия спецслужбы приступили, когда узнали о намерении одного из братьев уехать за границу.



Напомним, бизнесменов обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Они находятся в СИЗО Лефортово.