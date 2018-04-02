Канал имени Москвы покупает так называемую «яхту Сталина»...

На судне планируют открыть плавучий музей.

Интерактивная экспозиция и банкетный зал должны заработать на теплоходе «Максим Горький» после реконструкции. Его собираются пришвартовать у Парка Горького, но также он сможет совершать круизы по реке, пишет «Коммерсантъ». Внутреннюю отделку трогать не планируют, ее при прошлой реконструкции воссоздали близко к оригиналу. В таком плавучем музее собираются рассказывать об истории канала имени Москвы, демонстрировать хроники и советские фильмы. Сделку по продаже должны завершить во второй половине апреля. Теплоход обойдется каналу в 20 млн. рублей.

До этого ремонт проводили в начале нулевых. Теплоход строили по распоряжению Иосифа Сталина в Нижнем Новгороде. Судно должно было обслуживать первых лиц советского государства. Уже в 1960-е годы теплоход перевозил москвичей на пляжи в Подмосковье. До 2015 там проводились банкеты, юбилеи. Пару лет назад «яхту Сталина» законсервировали.

Музей на теплоходе планируют открыть через год.