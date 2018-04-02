Канал имени Москвы покупает так называемую «яхту Сталина»
На судне планируют открыть плавучий музей.
Интерактивная экспозиция и банкетный зал должны заработать на теплоходе «Максим Горький» после реконструкции. Его собираются пришвартовать у Парка Горького, но также он сможет совершать круизы по реке, пишет «Коммерсантъ». Внутреннюю отделку трогать не планируют, ее при прошлой реконструкции воссоздали близко к оригиналу. В таком плавучем музее собираются рассказывать об истории канала имени Москвы, демонстрировать хроники и советские фильмы. Сделку по продаже должны завершить во второй половине апреля. Теплоход обойдется каналу в 20 млн. рублей.
До этого ремонт проводили в начале нулевых. Теплоход строили по распоряжению Иосифа Сталина в Нижнем Новгороде. Судно должно было обслуживать первых лиц советского государства. Уже в 1960-е годы теплоход перевозил москвичей на пляжи в Подмосковье. До 2015 там проводились банкеты, юбилеи. Пару лет назад «яхту Сталина» законсервировали.
Музей на теплоходе планируют открыть через год.
Комментарии8
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meister_luvin 02 апреля 2018 | 15:06
Никаких музеев Сталина!
Его труп надо убрать с Красной площади, а бюст – разбить
sandro_007 02 апреля 2018 | 15:09
Дело товарища Сталина живет.
patrik04 02 апреля 2018 | 15:29
Канал имени Москвы покупает так называемую «яхту Сталина»...
Назначьте на неё боцманом Колю Сванидзе.
evgolius7 02 апреля 2018 | 15:14
Канал строили исключительно зеки.
Умирали по тысячи в день.
Теперь благодарные потомки будут кататься на галере Сталина и веселится.
Вот и всё , что вы должны знать о патриотической скорби.
evgolius7 02 апреля 2018 | 15:23
evgolius7:
Зеков хоронили по берегам...в безымянных могилах...
Так и вижу, как патриоты пляшут и веселятся когда любуются этими берегами.
rom8883 02 апреля 2018 | 15:12
Если только в хрониках будут рассказывать правду, а не агитки.
sogentle 02 апреля 2018 | 15:17
А кто продаёт? А то - Канал окупает! У кого покупает?
lion64___3 02 апреля 2018 | 15:29
Чистить отхожие места на теплоходе будут одни свидомые западэнцы. Это их прерогатива.